Среда, 16 Июня 2021 11:48

АрмИнфо. Увеличение помощи Арцаху (Нагорному Карабаху) и блокирование помощи со стороны США Азербайджану являются ключевыми компонентами свидетельства Армянского национального комитета Америки (ANCA) в комиссии Палаты представителей США при разработке законопроекта об оказании внешней помощи на 2022 финансовый год.

Как сообщает пресс-служба ANCA, запрос на помощь Арцаху был частью более широкого пакета адресной помощи в размере 350 миллионов долларов Армении и Арцаху для восстановления после прошлогодней осенней агрессии Азербайджана и Турции, в результате которой погибли более 5000 армян и десятки тысяч мирных жителей были перемещены.

Директор ANCA по связям с правительством Тереза Еримян в ходе свидетельств рассказала о возросшей потребности Арцаха в помощи и предоставила исчерпывающую справочную информацию о недавних нападениях.

"Арцах и Армения нуждаются в крепких двусторонних отношениях с США и надежной программе помощи для реабилитации и восстановления после разрушительной атаки Азербайджана и Турции и пандемии COVID-19. Из общей запрошенной помощи в 350 миллионов долларов 250 миллионов долларов должны быть направлены в Арцах, а 100 миллионов долларов - в Армению", - отметила Еримян.

При этом она призвала США восстановить действие 907 поправки о Свободе, запрещающая оказание военной помощи Азербайджану, и прекратить всякую помощь, которая увеличила бы наступательные возможности правительства Азербайджана. ANCA также просит Конгресс дать указание международным финансовым учреждениям "проголосовать против любого продления соответствующим учреждением любого кредита или гранта правительству Азербайджана, кроме как для удовлетворения основных человеческих потребностей или для продвижения демократии".

В заключение своих свидетельств в подкомитете по ассигнованию Еримян вновь указала на необходимость оказания США помощи Армении и Арцаху в экономических и гуманитарных усилиях и немедленного прекращения любой военной помощи Азербайджану.