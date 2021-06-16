Среда, 16 Июня 2021 09:53

АрмИнфо.Армению не может не настораживать появление Турции на границах Карабаха, которая не должна быть в ряду сил, решающих вопрос окончательного статуса Нагорного Карабаха. Об этом на своей странице в Facebook вице-председатель Республиканской партии Армении Армен Ашотян.

"Я понимаю позицию России и внимательно слежу за российско-турецкими отношениями по всему фронту; от Крыма до Сирии, от Средней Азии до Ливии. Россия нуждается в Турции в борьбе против Запада, и Эрдоган умело пользуется этим. Сложились отношения, которые можно назвать "закадычными противоборством".

Но не будем забывать, что такое Турция и кто такой Эрдоган. У меня нет сомнений, что Турция в решающий момент повернется спиной к Москве, и эта перспектива таит в себе угрозы не только для России, но и для Армении. Думаю, что горизонт стратегического планирования в этом вопросе должен быть расширен", - отметил он.

Вместе с тем Ашотян считает, что последняя война в Арцахе, в которой вмешательство Турции было оголтелым и наглым, лишний раз подчеркнула вопрос физической безопасности армян в регионе.

"Многие заметили, что со времен геноцида армян Турции не изменилась, ни на йоту не приблизилась к стандартам цивилизованного и мирного государства.

Хочу еще раз подчеркнуть, что потакать Турции в торговле своей лояльностью за счет интересов Армении нельзя, потому что в итоге не будет ни лояльности, ни Армении. Не сомневаюсь, что в этом случае Россия может остаться с носом, точнее, без "армянского носа" в регионе", - отметил Ащотян.

Напомним, что 15 июня президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в сопровождении огромной свиты посетили оккупированный армянский город Шуши. Там же состоялась церемония подписания Шушинской декларации о союзничестве между Азербайджаном и Турцией.

Особое место в документе занимает также поощрение скоординированной и совместной деятельности в политической, военной сферах и сфере безопасности с точки зрения общих национальных интересов. В случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства или государств против независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности или безопасности признанных на международном уровне границ любой из сторон, предусматривается проведение совместных консультаций, реализации инициативы, соответствующей целям и принципам Устава ООН, оказание друг другу необходимой помощи в соответствии с Уставом ООН, организация скоординированной деятельности силовых и управленческих структур Вооруженных сил.

В Шушинской декларации подчеркиваются совместные усилия по модернизации азербайджанских Вооруженных сил в соответствии с современными требованиями, осуществление мер, направленных на укрепление обороноспособности и военной безопасности, повышение боеспособности Вооруженных сил обеих стран, тесное сотрудничество в вопросах управления оружием и боеприпасами на основании современных технологий и обеспечение в этих целях слаженной деятельности уполномоченных структур и учреждений. Эрдоган заявил о намерении в ближайшее время открыть Консульство Турции в Шуши.