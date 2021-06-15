Вторник, 15 Июня 2021 20:10

АрмИнфо. Министерство иностранных дел Армении (МИД) назвал явной провокацией визит лидеров Азербайджана и Турции (Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана) в город Шуши.

"Как очевидную провокацию против мира и безопасности в регионе, мы решительно осуждаем совместный визит президентов Турции и Азербайджана 15 июня в армянский исторический и культурный центр - в город Шуши, который в настоящее время находится под азербайджанской оккупацией", - говорится в официальном заявлении МИД РА.

В госведомстве отметили, что этому визиту предшествовало целенаправленное осквернение храма Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в Шуши и полное разрушение памятника жертвам Геноцида армян во время развязанной турецко-азербайджанскими войсками войны против Арцаха.

"Подобные действия властей Турции и Азербайджана подрывают международные усилия по установлению стабильности в регионе, и совершенно неприемлемы", - отмечено в заявлении. Эти провокационные действия, по мнению внешнеполитического ведомства Армении, наглядно демонстрируют лживость заявлений официальной Анкары и Баку о нормализации отношений с Арменией и армянским народом.

В источнике отмечено, что нейтрализация турецко-азербайджанской угрозы геноцида армянскому народу требует восстановления прав арцахских армян, включая деоккупацию оккупированных территорий Республики Арцах и безопасное возвращение перемещенного населения с этих территорий.

"Еще раз подчеркиваем, что ликвидация последствий недавней турецко­азербайджанской агрессии против Арцаха должна осуществляться в рамках всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - отметили в МИД РА.

На визит Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева в город Шуши, который был разрушен Турцией и Азербайджаном в 1920-м и 2020-м годах среагировал и МИД Республики Арцах.

Строго осудив подобные визиты на оккупированные территории Арцаха, рассматривая их как провокацию, МИД назвал этот визит заявкой на продолжение экспансионистской и экстремистской политики.

"Провокационные действия Турции должны быть осуждены со стороны международного сообщества, поскольку подобные визиты, озвученные Анкарой и Баку в ходе этих визитов идеи, заявления, достигнутые договорённости, а также прославление средневековой захватнической политики являются серьёзной угрозой для международной и региональной безопасности, вызовом для всего цивилизованного человечества, ударом по репутации всех организаций и структур, членом которых является Турция", - говорится в заявлении.