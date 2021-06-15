Вторник, 15 Июня 2021 17:45

АрмИнфо. Фракции Национального Собрания Арцаха выступили с совместным заявлением в связи с визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Шуши.

Так, в опубликованном на сайте парламента НКР заявлении, отмечается, что вот уже который день азербайджанские и турецкие СМИ трубят о предстоящем визите президентов Турции и Азербайджана в армянский Шуши, захваченный в результате осенней войны.

В заявлении подчеркивается, что во время этого парада "всеобщего энтузиазма" в этой же стране забывают о той роли, которую сыграла Турция, и которая продолжает представлять угрозу региональной стабильности и миру.

"В связи с этим считаем необходимым напомнить, что после Геноцида армян 1915 года и оккупации исторической колыбели армянского народа, Турция в течение последних ста лет стремилась сделать то же самое и в отношении восточных армян. Благодаря организованной борьбе армянского народа, эти программы по уничтожению армян всегда терпели неудачу.

Пользуясь благоприятными международными и региональными условиями, 27 сентября 2020 г. Турция и Азербайджан, вероломно напав на Республику Арцах при участии международных террористических группировок, во время боевых действий вновь попытались подвергнуть армян геноциду.

В нарушение всех норм международного гуманитарного права, в результате 44-дневной войны десятки тысяч армян были лишены права жить на своей исторической родине, в том числе в Шуши, и сотни памятников национально-христианского значения и историко- культурного наследия были уничтожены", - отмечается в заявлении.

Вместе с тем подчеркивается, что незваный визит Эрдогана на оккупированные территории Арцаха, в частности, в некогда процветающую столицу Шуши, в парламенте НКР рассматривают как угрозу или новую попытку демонстрации силы.

"Это продолжение открытия печально известного Парка трофеев в Баку, которое подразумевает новое психологическое и моральное давление на армянский народ в послевоенный период. Провокационные действия Эрдогана - это попытка помешать миротворческой деятельности России в регионе, дьявольский план, направленный на то, чтобы нанести удар по хрупкой стабильности.

Такой шаг президента Турции - новый вызов не только Армении и Арцаху, но также и России и Ирану. Мы призываем все международные структуры, сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в частности Россию, обуздать агрессивные устремления Турции, которые чреваты новыми опасностями. Все армянство в эти трудные дни должно сплотиться и противостоять данным новым вызовам", - отмечается в заявлении парламентских политических сил Арцаха.

Как уже ранее писало АрмИнфо, президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в сопровождении огромной свиты посетили оккупированный армянский город Шуши. Там же состоялась церемония подписания Шушинской декларации о союзничестве между Азербайджаном и Турцией.

Особое место в документе занимает также поощрение скоординированной и совместной деятельности в политической, военной сферах и сфере безопасности с точки зрения общих национальных интересов. В случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства или государств против независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности или безопасности признанных на международном уровне границ любой из сторон, предусматривается проведение совместных консультаций, реализации инициативы, соответствующей целям и принципам Устава ООН, оказание друг другу необходимой помощи в соответствии с Уставом ООН, организация скоординированной деятельности силовых и управленческих структур Вооруженных сил.

В Шушинской декларации подчеркиваются совместные усилия по модернизации азербайджанских Вооруженных сил в соответствии с современными требованиями, осуществление мер, направленных на укрепление обороноспособности и военной безопасности, повышение боеспособности Вооруженных сил обеих стран, тесное сотрудничество в вопросах управления оружием и боеприпасами на основании современных технологий и обеспечение в этих целях слаженной деятельности уполномоченных структур и учреждений.