Вторник, 15 Июня 2021 17:34

АрмИнфо.В Ереване гражданин попытался совершить самосожжение.

Согласно МЧС Армении, около часу дня на пульт управления ведомства поступил сигнал о пожаре в одной из квартир дома 44 на улице Саряна города Ереван.

"На место выехало 4 боевых пожарно-спасательных расчета, а также дежурный психолог. Выяснилось, что в квартире произошла попытка самосожжения, которая была пресечена местными силами. До прибытия спасателей, гражданин с ожогами разной степени был доставлен в больницу", - говорится в сообщении МЧС РА. Источник также отмечает, что также получили ожоги и были госпитализированы двое граждан, попытавшихся потушить гражданина. Среди пострадавших Инспектор службы принудительного исполнения.