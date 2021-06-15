Вторник, 15 Июня 2021 16:28

АрмИнфо.15 июня на Южно-Кавказской железной дороге открылся летний сезон пассажирских перевозок: с вокзала в Ереване в путь отправился первый в этом году скорый поезд Ереван-Тбилиси-Батуми-Ереван, который ежедневно до 1 октября будет курсировать в направлении популярных черноморских курортов Грузии: Батуми, Кобулети, Уреки.

К услугам пассажиров –самые современные новые вагоны производства Тверского вагоностроительного завода, который входит в состав Трансмашхолдинга.

Они оборудованы туалетными комплексами с душевой кабиной и пурифайерами для питьевой воды. Все места оснащены розетками или разъемами USB, а в СВ установлены еще и телевизоры.

В вагонах появилась возможность размещения сервисной зоны с установкой вендинговых автоматов и кофе-машин. В соответствии с пожеланиями ЮКЖД, в обивке спальных мест использована особая цветовая гамма.

По состоянию на сегодняшний день на поезд Ереван-Батуми продано уже 490 билетов, а сегодня первым составом на курорты отправляются более 60 пассажиров.

Поезд будет отправляться из Еревана ежедневно в 15:30. В обратном направлении поезд также будет работать ежедневно, отбывая из Батуми в 15:40.

Билеты можно приобрести на вокзалах Еревана, Ванадзора, Гюмри и Армавира, а также онлайн на сайте компании. Цены на билеты в расчете на одного пассажира в одном направлении колеблются в пределах от почти 14 тысяч драмов до 36,2 тысяч драмов в зависимости от типа вагона.