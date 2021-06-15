Вторник, 15 Июня 2021 16:15

АрмИнфо. Партия "Национально-консервативное движение 5165" намерена обратиться в суд из-за действий сопроводительного кортежа и.о. премьер-министра РА кандидата в премьеры от партии "Гражданский договор" Никола Пашиняна. Об этом сообщила лидер партии "5165", кандидат в премьер-министры Карин Тоноян.

Отметим, что сегодня в сеть уже был выложен видеоролик, в котором видно, что сопроводительная полицейская машина кортежа Пашиняна выйдя на встречную полосу, чуть не протаранила автомобиль, движущийся по своей полосе. Столкновения удалось избежать лишь благодаря грамотному управлению водителем транспортного средства.

Позже стало известно, что в автомобиле, в который чуть не врезался сопроводительный полицейский внедорожник, находилась лидер партии "5165" Карин Тоноян.

Последняя, после инцидента, выступила с заявлением, в котором пожаловалась на поведение кортежа и.о. премьера РА на дорогах республики. "Мы недавно возвращались из Сюникской области Армении, где проводили агиткампанию, и на дороге нам повстречалась колона кандидата в премьеры Никола Пашиняна. В колоне было сотни машин, которые он с собой вез для участия в собраниях. Но, самое ужасное произошло, когда мы сравнялись с этой колонной. Полицейские машины, которые ехали впереди колонны, цинично в нарушение правил дорожного движения выезжали на встречную полосу и буквально наезжали на автомобили, движущиеся по своей полосе, таким образом, подвергая угрозе жизни граждан. Мы чудом уцелели, поскольку неизвестно каким был бы исход в случае столкновения. Мы шокированным подобным поведением и планируем обратиться в суд", - сказала Карин Тоноян.

При этом она сообщила, что их партия также планирует изучить законодательство страны, чтобы понять разрешается ли законом, чтобы и.о. премьера сопровождало такое количество служебных машин, а также насколько дозволенно подобное поведение на дорогах, которое ставит под угрозу жизни граждан, которых они должны защищать в рамках своих должностных обязательств.