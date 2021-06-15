Вторник, 15 Июня 2021 15:38

АрмИнфо.Президент России Владимир Путин подписал указ "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Установить, что до 30 сентября 2021 года включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ,... не принимаются решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за пределы РФ, об административном выдворении за пределы РФ в форме контролируемого самостоятельного выезда из РФ, о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, решения о неразрешении въезда в РФ или нежелательности пребывания (проживания) в РФ, о сокращении срока временного пребывания в РФ", - говорится в документе.

Согласно указу, иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в РФ до 15 марта 2020 года и не имеющие по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований для пребывания (проживания) в РФ, вправе до 30 сентября 2021 года включительно обратиться в территориальные органы Министерства внутренних дел РФ с составленным в произвольной форме заявлением об урегулировании их правового положения либо выехать за пределы РФ.

Указ вступает в силу 16 июня 2021 года. С полным текстом указа можно ознакомится по следующей ссылке: http://kremlin.ru/acts/news/65863?fbclid=IwAR2D6QhwqUi3qUDQTP6g6axuBc4YOQTS6KqGM MLdpmxR1wh_HbzVtBdOy8c.

Отметим, что еще весной текущего года МФД России призвало страны СНГ до 15 июня забрать своих граждан, которые незаконно находятся в России, иначе Москва примет меры вплоть до закрытия границ. По данным МВД, в России находятся более 332 тыс. нелегальных мигрантов из Узбекистана, 247 тыс. - из Таджикистана, 152 тыс. - с Украины, 120 тыс. - из Азербайджана, 115 тыс. - из Киргизии, 61 тыс. - из Армении, 56 тыс. - из Молдавии и 49 тыс. - из Казахстана.