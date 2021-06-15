Вторник, 15 Июня 2021 15:25

АрмИнфо.Омбудсмен Армении призвал кандидатов на пост премьер-министра быть внимательными к используемой в ходе предвыборной кампании риторике. Об этом говорится в официальном сообщении Защитника прав человека Армана Татояна.

"В центре внимания Омбудсмена поведение и риторика кандидатов на пост премьер-министра РА, учитывая напряженную атмосферу предвыборной кампании и высокий уровень нетерпимости в стране", - отмечено в источнике.

Вместе с тем, Омбудсмен заметил, что и.о. премьер-министра Республики Армения объективно имеет особую роль, поскольку помимо того, что является политиком и кандидатом в премьер-министры, он продолжает сохранять за собой статус главы исполнительной власти Республики Армения.

"Именно поэтому Никол Пашинян несет ответственность за напряженную ситуацию в стране, исключение насилия, обеспечение солидарности", - заметил Татоян.

В этой связи он выразил крайнее беспокойство в связи с тем, что на протяжении нескольких предвыборных выступлений Никол Пашинян демонстрирует молоток, при этом делая образные сравнения, говорит о кувалде.

Мониторинг Аппарата Омбудсемна РА свидетельствует о том, что эти сравнения и демонстрация приводят к опасным дискуссиям, в частности было обнаружено, что граждане, поддерживающие оппозиционные силы публикуют изображения молотков на своих страницах в социальных сетях, говоря о способах его реального применения и т.д.

Омбудсмен призвал прекратить использование чрезвычайно опасных с точки зрения прав человека выражений, таких как "укладывать на асфальт", "размазывать по стенам", <не пытаться рыпаться>.

"Подобная непозволительная риторика ассоциируется с массовым нарушением прав человека. Очевидно, что и.о. премьер-министра в первую очередь намеревается совершить подобные действия через правоохранительные органы, но последние руководствуются совершенно другими правилами, и не имеют права руководствоваться подобными категориями. Кандидатам на пост премьер-министра РА следует особенно внимательно относиться к употребляемым словам, учитывать все их значения", - сказал Омбудсмен.