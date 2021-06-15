Вторник, 15 Июня 2021 15:04

АрмИнфо.Качественное и доступное образование - один из столпов безопасности общества и государства. Об этом заявил Ара Абрамян - председатель Союза армян России, глава партии "Наш дом - Армения", который с партии "Альянс" идет на выборы в составе партии"Армения - наш дом" под № 10.

"Мы будем развивать науку и образование, соберём лучшие умы мира, предоставим молодёжи равный доступ к современному образованию. Мы вернём в армянское общество такие исконно армянские нравственные понятия как честь и достоинство. Армянская молодёжь должна и будет воспитываться в духе отечественных традиций, на примере наших выдающихся личностей, прославляющих нашу страну и нацию, чьи имена вписаны в историю мировой науки, культуры, спорта и др. Мы создадим условия для физического воспитания нашей молодёжи в духе славных армянских спортивных традиций", - отметил Абрамян.

Напомним, что пропорциональный список кандидатов в депутаты от партии "Мой дом - Армения" возглавили председатель партии "Альянс" Тигран Уриханян, юрист Вардан Айвазян, заместитель председателя партии "Альянс" Сона Гулканян.