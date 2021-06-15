Вторник, 15 Июня 2021 13:57

АрмИнфо.Кандидат в премьер-министры Армении от блока "Айастан", второй президент РА Роберт Кочарян считает, что российское присутствие в Армении надо наращивать. Об этом он заявил в интервью РИА Новости, Sputnik Армения и RT, коснувшись действий России во время карабахского конфликта, необходимости открытия второй российской военной базы в Армении, перспективы двусторонних отношений и ожидания действующей власти в обмен на антироссийскую риторику.

По словам Кочаряна, будет ли это вторая или расширенная первая, не очень важно. Важно то, чтобы присутствие России в Армении было акцентированным в военном плане. "Это должна быть современная военная база, то есть не должно быть символическое присутствие, присутствие должно быть реальным, сильным, убедительным для других. И И, кстати, российская база, в этом плане, достаточно сильная, это сильное соединение. Но присутствие надо наращивать. Регион неспокойный, и, я думаю, что в ближайшие годы он не успокоится", - заявил он.

Как считает экс-глава государства, Россия в период карабахского конфликта оказалась в чрезвычайно щепетильной ситуации. "С одной стороны Россия, военно-политический союзник Армении, с другой, посредник, сопредседатель в Минской группе, что предполагает некую равноудаленность от сторон. С третьей стороны, Россия - это сосед Азербайджана, и Россия пытается выстраивать дружеские отношения также и с Азербайджаном. То есть, ситуация на самом деле очень сложная. Ожидания в Армении расходились с тем, что Россия в этой ситуации может сделать. Для нее картина не черно- белая. Она действительно была в достаточно щекотливой ситуации",- сказал он. С точки зрения российских интересов, по его мнению, единственно правильным было как можно быстрее остановить войну. "И Россия пыталась сделать это с первых дней конфликта. Хороших решений для России здесь не было. Самое хорошее решение - как можно быстро это остановить. К сожалению, армянская сторона отвергла предложения России. Такие предложения были и раньше, и усилия начались буквально на следующий день после начала войны", - отметил Кочарян.

По его словам, тот факт, что на сегодняшний день каких-то крупных стычек и столкновений не было, были какие-то инциденты небольшие, говорит о том, что стороны принимают миротворческую миссию России с уважением. "И сама миротворческая миссия, видимо, работает так, что это уважение заслуживается своей деятельностью. Но там мандат ограничен временем. Что будет дальше, никто не знает. И это самая большая проблема - неопределенность будущего мандата миротворцев", - считает Коарян. В данном ракурсе, по словам кандидата в премьеры, было бы лучше, если бы этот мандат был бессрочным, без указания сроков, потому что он реально создаёт проблему- спустя 4,5 года Азербайджан имеет право уведомить Россию о том, что они против продолжения мандата миротворцев. И Россия, согласно этому заявлению, вынуждена будет оттуда уйти. "То есть, это приводит к тому, что горизонт планирования у всех в Карабахе ограничен этим сроком. Такая неопределенность, при которой люди не могут планировать свое будущее, в том числе, кстати, правительство - и армянское, и в самом Нагорном Карабахе. Это вызывает очень много вопросов и много беспокойства",- сказал он.

Кочарян коснулся также ожиданий от ОДКБ, заявив, что в этом вопросе не ожидал абсолютно ничего. "Максимум, что могут сделать, - какое-то заявление, призыв к миру, к сдержанности. Ситуация такова, что отношения Азербайджана практически со всеми странами ОДКБ, исключая Россию, гораздо лучше, чем отношения Армении с этими же странами ОДКБ. Уровень сотрудничества и в экономике, и в военно-технической сфере у них также выше на двусторонней основе, чем отношения Армении с другими странами ОДКБ . Зачем зря сотрясать воздух, понимая, что ничего не будет?", - вопросил Кочарян, добавив, что по этой причине, скорее, акцент нужно делать на двухсторонние отношения с Россией и на положения двустороннего договора с Россией.

Вместе с тем, по мнению 2-го президента, дело Хачатурова наложило отпечаток на позицию ОДКБ. "Во-первых, это тоже отчасти подпортило отношения с ОДКБ. Это было проявлением неуважения к организации, частью которой ты сам являешься. Тогда все эксперты в Армении говорили (Пашиняну - ред.) - "не делай этого, не глупи". В результате мы получили такую увесистую пощечину от ОДКБ, ответную уже. Но спровоцировали все, конечно, мы - армянская сторона",- подчеркнул он.

Комментируя вопрос о насаждении антироссийских настроений и что получает Пашинян в обмен на антироссийскую риторику, Кочарян заявил, что последний "закамуфлировал" антироссийскую риторику. "Он (Пашинян

- ред.) всю свою сознательную жизнь делал политическую карьеру, и журналистскую, кстати, карьеру на именно антироссийских лозунгах. После апрельских событий 2018 года реальные отношения с Россией несколько перевесили, затмили и закамуфлировали антироссийскую составляющую его настроений", - сказал Кочарян. По его словам, сейчас это (составляющая - ред.) "так или иначе начинает проявляться". "Может не столь явно, но лейтмотив присутствует всегда", - сказал бывший глава государства.

При этом, как считает Коаарян, проблемы в российско-армянских отношениях не достигли опасного уровня. "Я не думаю, что речь идет о каком-то опасном уровне. Есть элемент такого серьезного недоверия ко всему, что делается этой властью в Армении, но я не думаю, что эти отношения подорваны настолько, что не подлежат очень быстрой реабилитации. Интересы у нас по очень многим направлениям сходятся, совпадают. Достаточно просто вернуться к честным отношениям, без заигрываний, без игры втемную. И отношения эти очень быстро восстановятся", - убежден экс-президент.

Говоря о путях выстраивания отношений с Россией в случае победы и о сферах, перспективных для наращивания взаимовыгодного сотрудничества, Роберт Кочарян отметил, что спектр очень широк. "Армения - страна небольшая, с небольшой территорией и населением. Российский рынок для нас огромный. Поэтому - по любому направлению. Интеграция в экономике выгодна и нам, и России. Мешает, конечно, отсутствие инфраструктуры этого взаимодействия. Здесь можно делать совместные проекты. Кстати, дорога через Грузию, Верхний Ларс - это постоянная транспортная проблема. И здесь, наверно, можно иметь совместный международный проект выстраивания мощной магистрали, которая стала бы для имеющихся транспортных потоков очень серьезным фактором развития (я думаю, это было бы выгодно и иранской стороне), вплоть до Китая. Это, как бы, узкое горлышко, которое сегодня реально мешает наращиванию наших отношений в экономике", - сказал он.

На вопрос о том, может ли Кочарян раскрыть детали разговора (в этом году уже трижды Роберт Кочарян разговаривал с президентом России Владимиром Путиным), он ответил: "Было сообщение по тематике. Больше этого сказать не могу". Как сообщил кандидат в премьеры, в предвыборный период с президентом Путиным не общались. "Будучи в Москве, такие контакты я имею. Из Армении - нет. По известным и понятным причинам",- сказал он, отметив, что с российской политической элитой поддерживает связь - связи эти на личном уровне. "Я умею поддерживать дружбу, поддерживать отношения. Я полагаю, личные отношения - это очень важный компонент и в межгосударственных отношениях. То есть, мы все люди, остаемся людьми, и это не может не придавать силу или не подпитывать межгосударственные отношения. Мы не можем перестать быть людьми, стать какими-то роботами и киборгами и строить отношения без учета личностных факторов",- заявил Кочарян.