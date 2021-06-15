Вторник, 15 Июня 2021 13:39

АрмИнфо.Спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян подтвердил свое сотрудничество с армянскими спецслужбами. В беседе с Радио Азатутюн, отвечая на соответствующий вопрос, он отметил, что с тех пор как была растиражирована эта информация, прошло много времени, но не было возможности коснуться этого вопроса.

"Хотел бы сказать, что Служба национальной безопасности Армении обратилась ко мне, как к аспиранту Института Геноцида армян и научному работнику, сотруднику отдела по общественным и политическим документам Нацархива, историка, пишущему различные статьи, в том числе и для зарубежных изданий в преддверии 100-летия Геноцида армян, и попросила содействовать им по этой повестке", - сказал спикер армянского парламента.

На уточнение, то есть это было в период нахождения у власти третьего президента РА Сержа Саргсяна, Мирзоян немного замешкался, затем отметил, что может быть это был в переходный период, когда еще Кочарян (второй президент РА) был у власти.

"Я как патриот и специалист выразил готовность содействовать нашему СНБ именно по этому вопросу. Что же касается документа, то он существует. А что касается остальной части содержания (работа на спецслужбы Турции - Ред.) - то это бред, и этот человек (Микаэл Минасян - зать Сержа саргсяна - Ред.) должен еще понести наказание за то, что опорочил мое доброе имя. В этом вся история", - сказал глава армянского парламента.

Отметим, что еще в середине января текущего года бывший посол Армении в Ватикане и зять третьего президента Армении Микаэл Минасян в ходе видеообращения "Requiem 8: Диаспора и Геноцид: факты о турецком шпионе и высокопоставленном должностном лице-агенте СНБ" заявил, что второе должностное лицо Республики Армения Арарат Мирзоян является агентом спецслужб Турции.

Минасян отметил, что Мирзоян попал в поле зрение турецких спецслужб еще в 2005 году в США, где изучал процесс признания Америкой Геноцида армян. По словам Минасяна, Мирзоян тогда согласился передавать секретные сведения туркам о том, что происходит в Институте, какие работы проводятся и так далее.

Экс-посол также заверил, что некоторое время спустя Мирзоян оказался в центре внимания СНБ Армении, который отследил контакты молодого человека и Турции. Он был приглашен в СНБ, где ему сказали, что за государственную измену ему грозит лишение свободы или он должен стать двойным агентом. Именно тогда, по утверждению Минасяна, Мирзоян, якобы по совету спецслужб Турции, начал сотрудничать с Николом Пашиняном и затем пришел к власти.

В качестве <доказательства>, Минасян представил написанное от руки письмо Арарата Мирзояна, датированное 2007 годом, в котором последний дает свое согласие на сотрудничество с СНБ Армении.