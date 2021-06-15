Вторник, 15 Июня 2021 13:38

АрмИнфо. Член предвыборного блока "Честь имею", экс-замминистра обороны Армении Артак Закарян убежден, что вернуть пленных из Баку путем обмена на карты минных полей, Ереван мог и 5-6 месяцев назад, но придержал эту возможность для того, чтобы использовать для предвыборного PR-а.

По словам Закаряна, переговоры о передаче карт минных полей азербайджанской стороне ведутся уже давно. Ереван несколько раз отказывал в передаче и процесс затягивался специально для того, чтобы сделать это аккурат к выборам, и "пускать пыль в глаза обществу".

Сами карты, как заявил экс-замминистра обороны, имеют стратегическое значение для противника. "Именно наличие заминированных территорий не только на участках линии карабахско-азербайджанского соприкосновения, но и в глубоком тылу Азербайджана, долгое время не позволяли Баку начать военные действия", - пояснил он.

12 июня МИД Азербайджана сообщил, что азербайджанская сторона передала Армении 15 армянских пленных в обмен на предоставление Арменией карт минных полей, где зафиксировано местоположение 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе. Обмен проводился на азербайджано-грузинской границе с участием представителей Грузии. "Получение минных карт спасет жизни и здоровье десятков тысяч наших граждан, включая специалистов по разминированию, и ускорит проекты реконструкции, инициированные президентом Азербайджанской Республики г-ном Ильхамом Алиевым, в Агдаме и возвращение вынужденных переселенцев", - говорилось в заявлении МИД Азербайджана.

Сразу после данного заявления МИД АР, информацию подтвердил и и.о. премьер- министра РА Никол Пашинян и опубликовал имена вернувшихся армян. По его словам, Армения передала Азербайджану только малую часть карт минных полей, которые есть в распоряжении Еревана. "Мы передали карты минных полей, но это малая часть тех карт, которые у нас есть. Не могу сказать, что не существенная, однако малая", - заявил Пашинян. Он добавил, что обмен картами минных полей проводился еще с декабря 2020 года, тогда речь шла о минных полях, по итогам последней войны оставшихся в глубине территории Азербайджана. "Мы продолжим процесс возвращения наших пленных. Отмечу, что мы не меняли пленных на карты минных полей, а отвечали конструктивным шагом на шаг Азербайджана", - сказал Пашинян.

Стоит заметить, что в азербайджанском плену продолжает незаконно удерживаться более двухсот армянских военнопленных и мирных жителей. Согласно 8 пункту трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, все пленные и военнопленные должны были быть освобождены незамедлительно и без предусловий. Меж тем, на фоне бездействия международного сообщества Азербайджан продолжает спекулировать этим вопросов и получать дивиденды.