Вторник, 15 Июня 2021 11:18

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении было проведено 3 784 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 82 граждан (2,1%), выздоровело - 227 человек, скончался - 1.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, фактическое лечение по положению на 11:00 15 июня получают 2 767 пациентов.

С момента вспышки пандемии в Армении выявили 223 805 случаев заражения коронавирусом (19,7%), при этом выздоровело 215 455 граждан (96,2%), число летальных исходов достигло 4 489 (2%). В общей сложности в стране провели 1 131 239 тестов на коронавирус.