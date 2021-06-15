Вторник, 15 Июня 2021 10:49

АрмИнфо. Очередное четырехдневное заседание Национального Собрания 15 июня утром завершилось на этапе регистрации.

Утром зарегистрировалось лишь 12 депутатов. Между тем, для обеспечения кворума в 120-местном парламенте необходимо присутствие 67 депутатов. "Зарегистрировано 12 депутатов, кворума нет, нужно подождать", - после регистрации депутатов объявила вице- спикер парламента Лена Назарян.

Она напомнила, что в соответствии с частью 4 статьи 51-ой Закона о регламенте НС заседание продолжается до тех пор, пока не будет зарегистрировано необходимое количество депутатов, но не более 4 часов. Таким образом, парламент будет ждать отсутствующих до 14?00.

Внеочередные выборы в парламент пройдут 20 июня. Официальная агиткампания началась 7 июня и завершится 18-го июня. 19 июня станет Днем тишины.