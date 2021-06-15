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АрмИнфо. Очередное четырехдневное заседание Национального Собрания 15 июня утром завершилось на этапе регистрации.
Утром зарегистрировалось лишь 12 депутатов. Между тем, для обеспечения кворума в 120-местном парламенте необходимо присутствие 67 депутатов. "Зарегистрировано 12 депутатов, кворума нет, нужно подождать", - после регистрации депутатов объявила вице- спикер парламента Лена Назарян.
Она напомнила, что в соответствии с частью 4 статьи 51-ой Закона о регламенте НС заседание продолжается до тех пор, пока не будет зарегистрировано необходимое количество депутатов, но не более 4 часов. Таким образом, парламент будет ждать отсутствующих до 14?00.
Внеочередные выборы в парламент пройдут 20 июня. Официальная агиткампания началась 7 июня и завершится 18-го июня. 19 июня станет Днем тишины.
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|МИД Германии предоставит около 50 тысяч евро на программу "Поддержка избирательных процессов в Армении"
|В Армении сохраняются низкие темпы распространения коронавирусом
|Обнародована программа визита Эрдогана в оккупированный армянский Шуши
|Апелляционный суд в Ереване оставил в силе решение ЦИК об аннулировании регистрации Тиграна Арзаканцяна
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|Эрдоган не поднимал армянский вопрос на встрече с Байденом
|Омбудсмен Армении: Нецензурная брань в ходе агиткампании еще более накаляет ситуацию в стране
|КГА Армении приостановил действие сертификата эксплуатанта самолета № 070 авиакомпании Fly Armenia Airways
|Мортон и Байрамов обсудили передачу Азербайджаном армянских военнопленных в обмен на минные карты
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Converse4Women - комплексная поддержка женщин-заемщиков Конверс Банка
|СК Армении: Следствие по уголовному делу в отношении главы общины Горис завершено
|ВС Армении потребуется около 3 лет на полное поствоенное восстановление - Кочарян
|Столичные дорожные тоннели обеспечены круглосуточным освещением, следующими на очереди парки и скверы
|В Армавире 67-летний мужчина совратил 7-летнюю девочку
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|Посол: Обмен удерживаемыми лицами и картами минных полей между Азербайджаном и Арменией является очень важным гуманитарным шагом
|Более 30% россиян планируют провести свой летний отпуск в Армении
|Блок Саргсяна в случае прохождения в парламент не исключает возможность формирования коалиции с блоком Кочаряна
|Татоян: Правительство Армении должно через ЕСПЧ добиться отвода ВС Азербайджана с территории близ сел и межобщинных дорог РА
|Глава МККК ответил президенту Армении
|Опыт Роберта Кочаряна позволит вывести страну из кризиса и направить на достойное будущее - Карен Карапетян
|Новое здание Французского образовательного комплекса имени Анатоля Франса в Ереване открыло свои двери для учеников
|Блок "Армения" и партия "Гражданский договор" не поделили площадь Республики
|За сутки в Армении выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом, выздоровело - 33 человека
|Омбудсмен Армении назвал тревожным сигналом использование политическими силами в ходе агиткампании оскорблений и нецензурной брани
|Эксперт предлагает всем президентам Армении собраться в Степанакерте в день визита Эрдогана в Шуши
|Кочарян в случае победы его блока на выборах пообещал ограничить или запретить деятельность фонда Сороса в Армении
|Эрдоган планирует обсудить на сегодняшней встрече с Байденом армянский вопрос
|Гарибашвили: Тбилиси продолжит посреднические усилия между Ереваном и Баку
|Анн Линде призвала Армению и Азербайджан развивать начатые позитивные шаги, освободив всех оставшихся заключенных
|В Москве, Тбилиси, Брюсселе и Вашингтоне приветствуют возвращение армянских военнопленных в обмен на карты минных полей
|Баку сообщает о передаче Армении 15 армянских пленных в обмен на карты минных полей Агдама
|В Минобороны Армении отреагировали на сообщения СМИ о размещении турецких военных в районе Черного озера
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|Армянские и грузинские таможенники провели переговоры на КПП "Баграташен"
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|Читать больше
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