Понедельник, 14 Июня 2021 20:33

АрмИнфо.Министр иностранных дел Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с государственным министром Великобритании по делам европейского соседства и Америки Венди Мортон.

Как сообщает АПА со ссылкой на МИД Азербайджана, Мортон выразила удовлетворение передачей 12 июня 15 армянских военнопленных Армении в обмен на минные карты Агдамского района. Государственный министр положительно оценила этот шаг с точки зрения снижения напряженности между сторонами и укрепления доверия.

Байрамов поблагодарил Соединенное Королевство за поддержку процесса разминирования в освобожденных районах Азербайджана через Программу развития Организации Объединенных Наций и за сотрудничество с ANAMA в этом направлении.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в области возобновляемых источников энергии и с удовлетворением отметили меморандум о взаимопонимании, подписанный между министерством энергетики Азербайджана и BP.