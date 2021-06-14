Понедельник, 14 Июня 2021 20:29

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 6, 8 на улице Амбардзумяна; жилые дома 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 на переулке Д.Маляна, жилые дома 20, 22 на улице Давида Маляна, школа N96 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 8, 10 на улице Д.Маляна во 2-ом Норкском массиве; собственные дома на улице Сари Таг 13, собственные дома на улице Сари Таг 19 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 жилые дома 20, 22 (кв. 46-90) на улице Эребуни, собственные дома 96-135 на улице Димитрова, собственные дома 1-15 на 1-ом переулке и собственные дома 1-15 на 2-ом переулке;

11:00-17:00 собственные дома на улицах О.Ованнисяна, Маркварти, жилые дома 1, 1/1а, 2, 2/1а, 3, 3/1 в кв. “Аэрация” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 138, 140/3, 150/17, 178/2, 186/14 на улице Антараин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), проспект Мясникяна, собственные дома на улицах Герцена, Эминеского, Бусабанакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 25 на улице Лепсуса, собственные дома на 25-ой улице Арабкира и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улица 1 в кв. “Ахтанак” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Ранчпар;

10:00-13:00 частично кварталы 2, “Каяран”, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис; частично села Аралез, Суренаван, Ланджар, Урцаландж; села Зангакатун и Вардашат;

10:00-15:00 частично села Норамарг и Саят-Нова;

10:30-16:00 частично село Овташен;

10:30-16:30 села Даракерт; частично села Гукасаван, Хачпар и Норабац;

13:00-16:00 частично кварталы “Нор”, 3, Мэрия, офис компании “ВЕОН Армения”, школа N2, больница и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-15:00 частично село Артабуйнк;

в Котайкской области:

11:00-17:00 улицы Сафаряна, Ара Гехецика, Нор Таг, Нар-Доса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично села Дзорахбюр, Гегашен, Балаовит, Неркин Птгни; частично квартал ‘Маяк” в Джрвеже; частично село Гарни;

в Гегаркуникской области:

11։00-14։00 улицы В.Амбардзумяна, В.Саргсяна, Чаренца, Арзояна, Тиграна Меца, Туманяна, Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Маквич”, станции сотовых операторов “ВЕОН Армения”, ‘Юком” в общине Варденис;

11։00-12։00 частично улица Саядяна, ЧП “Варсеник Шагинян”, компания “Айэкономбанк”, школа искусства Гавара, центральная площадь Гавара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Гавар;

14:00-15:00 Дом Культуры, ЗАО “ВЕОН Армения”, центральная площадь Гавара и частично прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ЧП “Варсеник Шагинян”, компания “Айэкономбанк”, школа искусства Гавара, центральная площадь Гавара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Гавар;

15:30-16:30 Мэрия и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Гавар; абоненты-жильцы на улице Новороссийск, дом быта, ООО “К.У.Л.Р.О.”, ЧП “Армен Овеян”, частично абоненты-жильцы на улице Арцрун Ехбайрнер в городе Герос;

14։30-16։30 предприятие по производство антикоррозионных материалов, ООО “Гарчино”, “ШХМВГ”, “Базис САР”, “АМА Компрессор”, прилегающие к Гагаринавану, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

в Лорийской области:

11:00-15:30 села Гетаван и Оданавакаян;

11:00-17:00 село Шаумян;

в Сюникской области:

11:00-17:00 частично села Муцк и Тег.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.