Понедельник, 14 Июня 2021 18:54

АрмИнфо. В армянском Армавире 67-летний мужчина совратил 7-летнюю девочку.

Так, согласно СК Армении, 12 июня жительница Армавирской области написала заявление в полицию, согласно которому 67-летний родственник ее мужа, воспользовавшись беспомощностью ее дочки - 2014 года рождения, периодически с февраля 2020 осуществлял в ее отношении насильственные действия сексуального характера.

По факту возбуждено уголовное дело, ребёнок признан пострадавшим, а мать - законным представителем пострадавшей. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Мужчина задержан по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет.