Понедельник, 14 Июня 2021 16:39

АрмИнфо. Никол Пашинян является единственным армянским политиком способным разговаривать с толпой, вести толпу и направлять толпу. Подобное мнение выразил АрмИнфо социолог Карен Саркисян.

"Это бесспорный факт. И выступая перед толпой, он вкладывает в свою речь, скорее экспрессию, эмоции, чем, собственно, смысл. Соответственно, ожидая в ответ эмоции, выкрики и рукоплескания, а не конкретное содержание. Это если очень кратко. Тем не менее, несмотря на отвратительный ход предвыборной кампании, в целом, факт представленности на этих выборах всего политического спектра я оцениваю положительно", - подчеркнул он.

Досрочные выборы в Национальное собрание Армении пройдут 20 июня. Для участия в них зарегистрированы 20 партий и 4 блока. С 7-го июня в стране официально стартовала предвыборная кампания.

В этом свете, социолог подчеркнул факт присутствия в предвыборной кампании, как сил намеревающихся вести армянской народ в светлое будущее в составе России, так и сил усматривающих это светлое будущее армянского народа в Европе. При этом, то что политические силы стремятся повести Армению в светлое будущее, на его взгляд, совершенно не означает, что к этому светлому будущему стремится сама Армения. И все это на фоне отсутствия какого-либо упоминания о диаспоре и роли диаспоры в построении этого самого будущего.

В целом, социолог оценивает предвыборную ситуацию в Армении, сравнивая ее с ситуацией в любом другом обществе. В этом свете, он отметил, что 30-40% армянского электората сегодня действует в духе и логике т.н. "политического болота", руководствуясь в своих электоральных симпатиях эмоциями или теми или иными, представляющимися ему положительными предпосылками и обещаниями.

К примеру, данными им обещаниями стереть "красные линии" на автомобильных парковках, отключить камеры и отменить штрафы за нарушения ПДД. Такие люди, согласно социологу, всегда отдают голоса либо действующей власти, либо никому. Меж тем, люди с более высоким образовательным цензом, пытаются сориентироваться, отталкиваясь от политического содержания, соответственно, программ партий. Что, разумеется, создает им дополнительные трудности в процессе определения объекта своего выбора.

В то же время, социолог отметил возвращение из Баку на родину 15-ти армянских пленных как фактор способный положительно отразиться на рейтинге правящей силы и лично Никола Пашиняна. И в случае продолжения данного процесса, шансы Пашиняна на воспроизводство у власти, на взгляд Саркисяна, будут расти в геометрической прогрессии. По его прогнозам, итоги выборов с высокой долей вероятности завершаться конгломератом в составе сил, пришедших к власти в результате революции. Причем, необязательно в виде коалиционного блока.