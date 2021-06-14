Понедельник, 14 Июня 2021 15:55

АрмИнфо. Обмен удерживаемыми лицами и картами минных полей между Азербайджаном и Арменией является очень важным гуманитарным шагом. Об этом заявил в ходе пресс-конференции заявил руководитель представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане Кестутис Янкаускас, добавив, что в Брюсселе приветствуют данный шаг.

"В этом процессе принял участие и Евросоюз. Но, конечно же, самое важное дело сделали Азербайджан и Армения. Наше участие в этом процессе является свидетельством партнерства с Азербайджаном. Основу политического аспекта нашего партнерства составляют стабильность, мир и развитие в регионе", - подчеркнул дипломат.

Стоит заметить, что в азербайджанском плену продолжает незаконно удерживаться только официально более двухсот армянских военнопленных и мирных жителей. Согласно 8 пункту трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, все пленные и военнопленные должны были быть освобождены незамедлительно и без предусловий. Меж тем, на фоне бездействия международного сообщества Азербайджан продолжает спекулировать этим вопросов и получать дивиденды.

Более того, власти Азербайджана устраивают судебные процессы по сфабрикованным уголовным делам над армянскими пленными и военнопленными. Последний вердикт был вынесен буквально сегодня в отношении ливанского армянина Викена Эулджекджияна, которого ВС Азербайджана захватили в плен 10 ноября 2020 года. Решением постановочного суда Викен Эулджекджиян приговорен к 20 годам лишения свободы.