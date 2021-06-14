Понедельник, 14 Июня 2021 15:54

АрмИнфо.Россияне назвали десять самых популярных международных направлений для отдыха в июне. О том, куда туристы чаще всего бронировали поездки в первый месяц лета, сообщается в исследовании онлайн- сервиса OneTwoTrip.

Согласно предоставленным данным, лидером среди мест для зарубежных путешествий стала Армения - в этой стране в июне отпуск проведут 31,2 процента респондентов. Уточняется, что это направление также было на вершине рейтинга и в 2019 году.

Кроме того, клиенты сервиса часто покупали билеты в Киргизию (12,7 процента), Узбекистан (8,4 процента), Азербайджан (7,1 процента) и Молдавию (5,4 процента). Несмотря на прекратившееся авиасообщение, шестой в списке стала Турция (3,9 процента).

Также в топ стран для поездок в июне вошли Кипр (3 процента), Греция (2 процента) и Мальдивские острова (1,9 процента), а замкнул список самых популярных зарубежных направлений ОАЭ (1,6 процента).

Уточняется, что количество приобретений авиабилетов за рубеж пока небольшое. Так, два года назад на туры за границу приходилось 20 процентов от общего числа заказов, а в этом году путевки за пределами страны составили только шесть процентов, результаты которого поступили в <Ленты.ру>.