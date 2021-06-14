Понедельник, 14 Июня 2021 12:32

АрмИнфо. Бывший премьер-министр Армении Карен Карапетян считает, что только Роберт Кочарян способен вывести страну из глубокого кризиса. Об этом говорится в распространенном им заявлении.

По его словам, выборы, назначенные на 20 июня, имеют чрезвычайно важное значение для будущего Армении. В результате войны страна оказалась в глубоком кризисе, преодоление которого сегодня крайне необходимо, отметил он.

В частности, по словам Карапетяна, надо зафиксировать, что существенно снизилась боеспособность армии, нарушена вся система безопасности Армении и Арцаха, обострились серьезнейшие социальные проблемы, которые требуют мобилизации всех возможных ресурсов.

Помимо этого, внутренние разногласия в обществе, раздражение, апатия и пассивность разрушительно влияют на развитие общества и государства, происходит искажение роли государства, политический дискурс сводится к бытовому уровню, государственная система действует импульсивно и не системно.

"У нас кризис отношений с диаспорой, системы ценностей и национальной идеологии, и множество других вопросов. Момент фатальный, вызовы многослойны и опасны, а решения ограничены и требуют высокого профессионализма", - отметил он.

В этом контексте, как считает экс-премьер, необходимо быстро восстановить систему безопасности, добиться спокойствия и толерантности в стране, репутации предсказуемого и надежного партнера во внешнеполитической сфере, предпринять эффективные антикризисные шаги для создания предпосылок благополучной жизни.

Нужно перезапустить эффективную систему государственного управления, пересмотреть отношения с диаспорой, которая должна превратиться из донора в полноценного партнера и лоббистского центра армянских интересов. "Наша сегодняшняя реальность - минное поле, через которое страна должна пройти. Альтернативы этому нет. Этот путь нужно пройти как можно эффективно и с минимальными потерями. Необходимо осознавать цену каждой ошибки и недопустимость авантюризма? Это может обеспечить Роберт Кочарян", - подчеркнул Карапетян.

По мнению Карапетяна, опыт, набранный во время занятия государственных должностей и в сфере конкурентной и многокультурной деловой среды и сочетание личностных и управленческих качеств, позволяют Кочаряну, сформировав профессиональную команду, вывести страну из кризиса и направить на достойное будущее.

"Он может создать условия, где максимально будет реализован потенциал нашего общества и у нас будет национальное, современное, рациональное и эффективное государство. Я предлагаю обязательно пойти на выборы, еще раз с ответственностью подумать, в какой ситуации мы находимся, какие вызовы перед нами стоят, и какая команда может с ними справиться, ведя страну к развитию. Мира и благоразумия нашей стране, хорошего настроения всем вам, насколько это возможно в сложившейся ситуации", - говорится в заявлении.