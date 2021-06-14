Понедельник, 14 Июня 2021 12:31

АрмИнфо.В Ереване состоялась торжественная церемония открытия нового здания Французского образовательного комплекса имени Анатоля Франса.

Как сообщает пресс-служба посольства Франции в РА, мероприятие открывали посол Франции в РА Джонатан Лакот, директор Агентство по французскому образованию за рубежом (AEFE) при МИД Франции Оливье Броше (Olivier Brochet) в присутствии заместителя министра образования, науки, культуры и спорта РА Артура Мартиросян.

Согласно сообщению, это здание, предоставленное Правительством РА, позволит образовательному комплексу развиваться и принимать больше учеников, будь то французы, иные иностранцы или армяне (последних уже большинство).

Учебный комплекс уже является частью глобальной сети AEFE из 540 французских учебных заведений в 139 странах мира, и с 1 сентября, благодаря новому соглашению с Агентством, образовательный комплекс получит новую поддержку человеческих и финансовых ресурсов, тем самым начав новый этап развития.

Французский образовательный комплекс имени Анатоля Франса - единственный французский образовательный комплекс в Армении, основанный в 2007 году. В нем обучаются 260 учеников в возрасте от 2 до 18 лет (включая детский сад и среднюю школу).

Все уровни образования лицензированы и признаны Министерством образования Франции. В образовательном комплексе также есть отделение армянской средней школы, имеющее лицензию Министерства образования Армении.