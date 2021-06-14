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АрмИнфо. Блок "Армения" Роберта Кочаряна и партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна не поделили площадь Республики.
Так, 18 июня обе политические силы намереваются на площади Республики провести заключительную встречу со своими сторонниками перед предстоящими внеочередными парламентскими выборами, намеченными на 20 июня.
Согласно заявлению блока "Армения", поступившему в АрмИнфо, представитель блока еще 19 мая обратился в мэрию Еревана с просьбой предоставить разрешение провести общественный митинг по завершению агитационной кампании 18 июня до 21:00 на площади Республики.
"Но, мэрия Еревана одобрила нашу заявку до 20:00. Несмотря на то, что блок "Айастан", согласно закону, первым подал уведомление о публичном собрании, тем не менее, муниципалитет также удовлетворил просьбу представителя действующего временного правительства об организации публичного собрания в республике с 20:00. Муниципалитет это аргументировал тем, что митинг Блока должен завершиться в 20:00", - говорится в сообщении политической силы, при этом добавляется, что Блок в судебном порядке добился восстановления своих ущемленных прав и проведет митинг до 21:00.
Стоит заметить, что партия "Гражданский договор" также созывает своих сторонников на площадь Республики 18 июня в 20:00 и при таком развитии ситуации, могут возникнуть столкновения между сторонниками двух политических сил.
Заметим, что Пашинян также "забронировал" площадь Республики на утро 21 июня, и пригласил своих сторонников прийти отпраздновать победу на выборах.
|Посол: Обмен удерживаемыми лицами и картами минных полей между Азербайджаном и Арменией является очень важным гуманитарным шагом
|Более 30% россиян планируют провести свой летний отпуск в Армении
|Блок Саргсяна в случае прохождения в парламент не исключает возможность формирования коалиции с блоком Кочаряна
|Татоян: Правительство Армении должно через ЕСПЧ добиться отвода ВС Азербайджана с территории близ сел и межобщинных дорог РА
|Глава МККК ответил президенту Армении
|Опыт Роберта Кочаряна позволит вывести страну из кризиса и направить на достойное будущее - Карен Карапетян
|Новое здание Французского образовательного комплекса имени Анатоля Франса в Ереване открыло свои двери для учеников
|Блок "Армения" и партия "Гражданский договор" не поделили площадь Республики
|За сутки в Армении выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом, выздоровело - 33 человека
|Омбудсмен Армении назвал тревожным сигналом использование политическими силами в ходе агиткампании оскорблений и нецензурной брани
|Эксперт предлагает всем президентам Армении собраться в Степанакерте в день визита Эрдогана в Шуши
|Кочарян в случае победы его блока на выборах пообещал ограничить или запретить деятельность фонда Сороса в Армении
|Эрдоган планирует обсудить на сегодняшней встрече с Байденом армянский вопрос
|Гарибашвили: Тбилиси продолжит посреднические усилия между Ереваном и Баку
|Анн Линде призвала Армению и Азербайджан развивать начатые позитивные шаги, освободив всех оставшихся заключенных
|В Москве, Тбилиси, Брюсселе и Вашингтоне приветствуют возвращение армянских военнопленных в обмен на карты минных полей
|Баку сообщает о передаче Армении 15 армянских пленных в обмен на карты минных полей Агдама
|В Минобороны Армении отреагировали на сообщения СМИ о размещении турецких военных в районе Черного озера
|По случаю Дня России Никол Пашинян направил поздравление Владимиру Путину
|Пашинян: Армения придает большое значение дальнейшему укреплению дружественных отношений с Великобританией
|Армянские и грузинские таможенники провели переговоры на КПП "Баграташен"
|Армянские таможенники командированы в Россию для участия в консультациях в рамках ЕАЭС
|Саркисян: Армяно-российские союзнические отношения будут и далее предопределять совместные шаги по упрочению безопасности на Южном Кавказе
|В Армении вспоминают легендарного Монте
|Анн Линде призвала Армению и Азербайджан снизить напряженность на границе
|Победоносный второй армейский корпус на страже госграницы Армении - вынужденно отступивший, но не сломленный
|В Армении за прошлые сутки не было зафиксировано летальных исходов от коронавируса
|Совет Европы ведет диалог по разработке комплекса мер по укреплению доверия между Арменией и Азербайджаном
|Американские конгрессмены призывают Байдена оказать давление на Эрдогана по ситуации на Южном Кавказе
|Пашинян Мишустину: Убеждён, совместные усилия и далее будут ориентированы на наращивание всего комплекса армяно-российских межгосотношений
|Никол Пашинян заговорил об обмене анклавами
|Из Крыма впервые можно будет улететь в Армению
|Тигран Авинян внес корректировки в решение Пашиняна и сократил штат органов госвласти на 13 единиц
|Замглавы МИД РФ с послом Франции в России обсудил ситуацию вокруг нагорно- карабахского урегулирования
|Блок "Честь имею" представил свое видение экономического развития Армении
|МО Армении опровергло сообщение МО Азербайджана об обстреле азербайджанских позиций
|Демократическая партия Армении обжалует решение ЦИК об аннулировании регистрации Тиграна Арзаканцяна
|Дерлугьян: Турция выдвинула, дремавший в тени России, Карабах с задворок на первый план международной повестки
|ЦИК Армении дала добро на привлечение к уголовной ответственности кандидата в депутаты, обвиняемого в даче взятки
|Ереванский госуниверситет категорически против отчуждения имущества по адресу Абовяна 52
|Опрос: Кредит доверия к партии "Гражданский договор" постепенно снижается
|В Ванадзоре открылся "Русский центр"
|Рассматриваются возможности транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении - зампредседателя правительства РФ
|С 1 июля в ЕАЭС заработает единая база вакансий "Работа без границ"
|Минздрав: Процесс вакцинации граждан от коронавиурса в Армении ускорится после выборов
|В Армении задержаны два человека за попытку дачи избирательной взятки в 9 млн.драмов
|Арабская бюджетная авиакомпания начнёт выполнение полетов по направлению Шарм- эль-Шейх-Ереван-Шарм-эль-Шейх
|БДИПЧ ОБСЕ: Политическая ориентация различных вещателей создает риск предвзятого освещения выборов
|Банк ВТБ (Армения) запускает программу кредитования в рамках 19-го мероприятия правительства РА
|Предвыборная кампания без содержательных обсуждений, а с риторикой ненависти и насилия, еще больше усугубляет поляризацию и порочное разделение - Татоян
|В Туркменистане приступило к работе Представительство Управления ООН по обслуживанию проектов (UNOPS)
|Скорый поезд маршрутом Ереван-Батуми-Ереван возобновит свою работу с 15 июня
|БДИПЧ ОБСЕ планирует запросить командировку 250 краткосрочных наблюдателей от государств- участников ОБСЕ на день досрочных парламентских выборов в Армении
|Ежедневно в Армении регистрируют менее 100 случаев заражения коронавирусом
|В Армении стартовало электронное голосование в рамках внеочередных парламентских выборов
|Макрон намерен обсудить с Эрдоганом ситуацию в Нагорном Карабахе
|И.о. помощника госсекретаря США: ВС Азербайджана должны отойти на позиции, занимаемые по положению на 11 мая
|ЦИК признала регистрацию кандидата в депутаты от Демократической партия Армении Тиграна Арзаканцяна недействительной
|Азербайджанские ВС открыли огонь по армянским позициям в Гегаркунике
|S&P улучшил прогноз по кредитному рейтингу Америабанка на "Cтабильный".
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