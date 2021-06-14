Понедельник, 14 Июня 2021 11:59

АрмИнфо. Блок "Армения" Роберта Кочаряна и партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна не поделили площадь Республики.

Так, 18 июня обе политические силы намереваются на площади Республики провести заключительную встречу со своими сторонниками перед предстоящими внеочередными парламентскими выборами, намеченными на 20 июня.

Согласно заявлению блока "Армения", поступившему в АрмИнфо, представитель блока еще 19 мая обратился в мэрию Еревана с просьбой предоставить разрешение провести общественный митинг по завершению агитационной кампании 18 июня до 21:00 на площади Республики.

"Но, мэрия Еревана одобрила нашу заявку до 20:00. Несмотря на то, что блок "Айастан", согласно закону, первым подал уведомление о публичном собрании, тем не менее, муниципалитет также удовлетворил просьбу представителя действующего временного правительства об организации публичного собрания в республике с 20:00. Муниципалитет это аргументировал тем, что митинг Блока должен завершиться в 20:00", - говорится в сообщении политической силы, при этом добавляется, что Блок в судебном порядке добился восстановления своих ущемленных прав и проведет митинг до 21:00.

Стоит заметить, что партия "Гражданский договор" также созывает своих сторонников на площадь Республики 18 июня в 20:00 и при таком развитии ситуации, могут возникнуть столкновения между сторонниками двух политических сил.

Заметим, что Пашинян также "забронировал" площадь Республики на утро 21 июня, и пригласил своих сторонников прийти отпраздновать победу на выборах.