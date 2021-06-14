Понедельник, 14 Июня 2021 11:32

АрмИнфо.За прошедшие сутки в Армении был выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом, при этом выздоровело 33 человека, скончалось - 4. В общей сложности за вчерашний день провели 2 353 теста на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, фактическое лечение получает на данный момент 2 913 пациентов.

С момента вспышки пандемии в Армении было проведено 1 127 455 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась 223 723 граждан (19,8%), выздоровело - 215 228 человек (96,2%), количество летальных исходов - 4 488 (2%).