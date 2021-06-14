Понедельник, 14 Июня 2021 11:24

АрмИнфо.Распространение среди людей лексики оскорблений и нецензурной брани, используемой участвующими в избирательной кампании политическими силами, становится очень тревожной. Об этом говорится в заявлении Омбудсмена Армении Армана Татояна.

По словам Татояна, риторика политических сил и их лидеров, использующих такую лексику, быстро распространяется среди сторонников и инакомыслящих. По его словам, вызывает обеспокоенность и предвыборные видеоролики, которые содержат оскорбительные и ненавистные элементы в отношении политических оппонентов.

"Создается впечатление, что на всю страну объявлен конкурс и баллы увеличивается в зависимости от того, кто больше оскорбляет и ругается матом. Получилось так, что предвыборная кампания направлена на обеспечение публичных сцен взаимных обвинений, оскорблений и нецензурной брани. Но, политические силы, использующие такую риторику, не принимают во внимание, что эти порочные явления, в свою очередь, создают напряженную атмосферу, в долгосрочной перспективе усиливают поляризацию и нетерпимость. Эти политические силы не учитывают, что оскорбляющая достоинство риторика носит провокационный характер и в реальной жизни может перерасти в насилие", - отметил Омбудсмен, призвав политические силы взвешивать каждое слово, при использовании, исключив недальновидную повестку взаимных оскорблений.

"Политические силы, и особенно общественные деятели, должны призывать всех уважать все права человека, особенно достоинство и свободу выражения мнения. Надо своим примером способствовать восстановлению солидарности и гарантировать взаимное уважение в стране", - отметил Татоян.

Офис Омбудсмена Армении также сообщил, что Общественное телевидение Армении и блок "Честь имею " обратились к Защитнику прав человека в связи со скандалом, возникшим с видеороликом политической силы. Ранее, общественное телевидение Армении согласно Блоку отказался транслировать предвыборный ролик "Честь имею".

"В Общественном телевидении обвинили некоторые политические силы в попытке оказать на них политическое давление ввиду предоставления спорных "предвыборных видеороликов".

В свою очередь "Честь имею" обвинил первый канал в дискриминационном подходе и выполнение политического заказа властей страны.

Омбудсмен Армении ввиду отсутствия полномочий защищать интересы госучреждений в конкретных отдельных случаях, направит письменные запросы в Общественное телевидение и Комиссию по радио и телевидению РА (NCTR), после чего можно будет оценить действия Общественного телевидения", - говорится в сообщении ЗПЧ.