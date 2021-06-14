Понедельник, 14 Июня 2021 10:13

АрмИнфо.Грузия взяла на себя роль посредника между Азербайджаном и Арменией при обмене 15 армянских военнопленных на карты минных полей Агдамского района. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Грузинский премьер отметил, что продолжает активные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

Гарибашвили также подчеркнул, что Грузия продолжит посреднические усилия между странами. "Мы готовы продолжить посредничество, я сказал об этом лично лидерам обеих стран. Надеюсь, что этот процесс завершится обеспечением мира и стабильности в регионе. Нашей общей целью должен быть мир, стабильность и развитие в регионе. Это станет основой для реализации важных и долгосрочных проектов", - сказал Гарибашвили, передают СМИ.

12 июня, МИД Азербайджана сообщил о передаче Армении 15 военнопленных в обмен на карты минных полей Агдама.

Данный шаг сторон приветствовали МИД России, Госдеп США, Действующий председатель ОБСЕ, Глава Европарламента.

С заявлением выступил Верховный представитель Европейского Союза (ЕС) по внешней политике и вопросам безопасности Жозеп Борель, который подчеркнул, что ЕС приветствует освобождение при посредничестве Грузии азербайджанской стороной 15 удерживавшихся армян и предоставление Арменией карт минных полей. При этом он выразил надежду, что этот важный гуманитарный жест и жест доверия, сделанный Баку и Ереваном, откроет дорогу к дальнейшему сотрудничеству, освобождению других удерживаемых армян и во избежание дальнейших потерь среди мирного населения Азербайджану будут переданы карты всех минных полей. "Евросоюз и другие международные акторы активизировали свою деятельность в этом направлении, и мы призываем стороны к сотрудничеству. Еще раз обращаемся к Армении и Азербайджану с призывом снова участвовать в субстантивных переговорах под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - подытожил он.