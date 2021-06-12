Суббота, 12 Июня 2021 19:11

АрмИнфо.Азербайджан 12 июня передал Армении 15 армянских пленных в обмен на предоставление Арменией карт минных полей, где зафиксировано местоположение 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе. Обмен проводился на азербайджано-грузинской границе с участием представителей Грузии. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

«Мы ценим поддержку правительства Грузии во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в проведении этой гуманитарной акции. В то же время подчеркиваем роль во главе с госсекретарем США Энтони Блинкеном и.о. помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Филипа Рикера, президента Совета ЕС Шарля Мишеля и шведское председательство в ОБСЕ.

Получение минных карт спасет жизни и здоровье десятков тысяч наших граждан, включая специалистов по разминированию, и ускорит проекты реконструкции, инициированные президентом Азербайджанской Республики г-ном Ильхамом Алиевым, в Агдаме и возвращение вынужденных переселенцев», - говорится в заявлении МИД Азербайджана, которое цитирует АПА.

Отметим, что армянская сторона пока никак не отреагировала на данное сообщение.

Никол Пашинян подтвердил возвращение 15 армянских пленных из Баку. Об этом Пашинян заявил на митинге в селе Кармир гюх Гегаркуникской области.