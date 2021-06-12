Суббота, 12 Июня 2021 16:49

АрмИнфо. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России.

Об этом сообщает пресс-служба правительства. Согласно источнику, в послании, Никол Пашинян отметил, что в новейшей истории России12 июня олицетворяет фундаментальные преобразования в политической и экономической сферах страны, ещё большим упрочением роли и места РФ на международной арене. И.о. главы правительства заметил, что сегодня последовательно развиваются армяно-российские союзнические отношения, в основе которых лежит стремление к выстраиванию разнопланового взаимодействия на прочном фундаменте многовековой дружбы народов.

"Убеждён, что армяно-российские межгосударственные отношения будут и далее развиваться в русле союзнического взаимодействия во благо обеспечения интересов наших государств, региональной стабильности и безопасности. В этот праздничный день желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и новых успехов на Вашем ответственном посту, а народу России - счастья и благополучия", - отметил Пашинян.