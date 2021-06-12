Суббота, 12 Июня 2021 16:14

АрмИнфо.. Армянские таможенники командированы в Россию, для участия в консультациях по обсуждению проекта соглашения о применении навигационных пломб для отслеживания перевозок в Евразийском экономическом союзе.

Так, согласно сообщению пресс-службы правительства РА, на бланках решением премьер-министра РА, подписанном и.о. вице-премьера Тиграном Авиняном заместитель председателя Комитета государственных доходов Ашот Мурадян и заместитель начальника управления информационных технологий КГД Рафаэль Григорян 16-18 июня командированы в Москву.

В решении отмечается, что расходы на командировку Ашота Мурадяна и Рафаэля Григоряна в Москву осуществить за счет средств, предусмотренных государственным бюджетом РА на 2021 год для зарубежных официальных командировок.

"Председателю Комитета государственных доходов Республики Армения - обеспечить представление в Аппарат премьер-министра Республики Армения и Министерство иностранных дел Республики Армения отчетом о результатах командировки в Российскую Федерацию в трехдневный срок по возвращении из командировки", - говорится в решении.