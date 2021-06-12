Суббота, 12 Июня 2021 16:13

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян по случаю Дня России направил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину.

Как сообщает пресс-служба президента РА, в своем послании Саркисян отметил, что в новейшей истории Российской Федерации эта знаменательная дата неразрывно связана с впечатляющими достижениями и глубинными преобразованиями в политической, социально-экономической и общественной жизни страны, возрастанием ее роли и влияния на международной арене.

"С удовольствием констатирую, что армяно-российское взаимодействие уверенно развивается по всем направлениям. Дружественный характер сотрудничества между Арменией и Россией неизменно отражается как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных структур и на других многосторонних площадках. Уверен, что нацеленные на будущее армяно-российские союзнические отношения, основанные на многовековой дружбе братских народов наших стран, будут и далее предопределять совместные шаги Еревана и Москвы в интересах развития наших государств, укрепления стабильности и упрочения безопасности на Южном Кавказе", - подчеркнул президент РА.