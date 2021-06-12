Суббота, 12 Июня 2021 16:12

АрмИнфо. В Армении сегодня вспоминают Национального героя РА и героя Арцаха Монте "Аво" Мелконяна, родившегося 25 ноября 1957 года в небольшом калифорнийском городе Висейлия в семье Чарльза и Забел Мелконянов.

В 1969 - семья Монте переехала в Испанию. По окончании школы, Монте поехал в Турцию посмотреть на земли своих предков, затем в Ливан. Возвратившись в США, он поступил в университет Беркли по специальности <археология> и <история Азии>. Проходил стажировку в Японии. В 1975 - преподавал в армянских школах Ирана и Ливана.

Монте участвовал в гражданской войне в Ливане на стороне право-христианских формирований (конец 70-х - начало 80-х), в боевых действиях против израильских войск (1982).

Весной 1980 - вступил в состав группировки Армянская секретная армия освобождения Армении (ASALA).

Монте спланировал и организовал операцию Van (захват посольства Турции во Франции 24 сентября 1981), ряд других операций против турецких объектов в европейских государствах.

Из-за разногласий, связанных с методами борьбы ASALA (в частности после взрыва в аэропорту <Орли> в 1983 году, где погибли 8 мирных жителей), Монте отделился от сторонников Акопа Акопяна (Мигранян Мигран, Такушян Арутюн), и образовал новую фракцию ASALA-RM (<Революционное движение ASALA>).

На его арест (в 1981) по обвинению в убийстве турецкого посла в Риме, ASALA ответила пятнадцатью взрывами, и через месяц Мелконяна выпустили.

В ноябре 1985 - Монте арестован в Париже во второй раз по обвинению в незаконном пересечении границы, владении огнестрельным оружием и подделке документов; приговорен к 6 годам заключения (реально отбыл 3,5 года).

В 1989, освободившись из тюрьмы, Монте стремился попасть в Армению. В сентябре 1991 - прибыл в Арцах и принял участие в боях за села Бузлух, Манашид, Эркедж Шаумянского района. Он стал начальником штаба Корнидзорского отряда.

Летом 1992 - под селом Мачкалашен азербайджанская армия столкнулась с отрядом Монте. Враг был остановлен, понес огромные потери в живой силе и технике. Угроза Арцаху с Юга была ликвидирована. Вскоре Аво возглавил Мартунийский Оборонительный район. Еще год он доблестно сражался, защищая Мартунийский район НКР. За это время армянские подразделения в Мартунийском районе, как любил говорить сам Монте, <не отдали ни одного сантиметра своей земли>.

Монте участвовал в оборонительных и освободительных боях практически во всех районах НКР, завоевав всенародную любовь и уважение. Подполковник вооруженных сил НКР Монте Мелконян погиб 12 июня 1993 в с. Марзилу.

Кандидат исторических наук, говорящий на 7 языках Мелконян за исключительные заслуги в организации защиты Нагорно-Карабахской Республики, проявленное мужество и личную отвагу посмертно был удостоен высшего звания НКР "Герой Арцаха", став кавалером ордена "Золотой Орел", Национального героя Армении (1996), Ордена "Мартакан хач" I степени. Похоронен на кладбище героев <Ераблур> в Ереване.