Суббота, 12 Июня 2021 16:12

АрмИнфо. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде призвала Армению и Азербайджан снизить напряженность на границе.

Так, накануне, выступая на онлайн на слушаниях Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкской комиссии) при Конгрессе США, касаясь ситуации на армяно-азербайджанской границе, Линде констатировала, что нерешенные вопросы остаются серьезным вызовом международному миру и безопасности о чем свидетельствует нынешний рост напряженности на границе Армении и Азербайджана.

В этой связи она указала на необходимость деэскалации ситуации и начала диалога между сторонами для возобновления переговорного процесса по устойчивому политическому урегулированию, в соответствии с международным правом, решить гуманитарные нужды и вопросы прав человека.

Вместе с тем Линде считает, что сопредседательство Минская группа ОБСЕ в лице России, США и Франции - лучший формат для разрешения ситуации. В этой связи она выразила полную поддержку усилиям сопредседателей МГ и своему личному представителю в усилиях по урегулированию конфликта.

Она также указала на роль России в прекращении огня в Нагорном Карабахе. "Россия играет активную роль в различных сферах, например, в вопросе Нагорного Карабаха. России удалось добиться прекращения огня. Я хотел бы обратить внимание не только на размещение около 2000 российских военнослужащих, но и на то, что ОБСЕ и международное сообщество должны сыграть свою роль", - сказала она, выразив надежду, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ смогут добиваться прогресса и выступить с креативными предложениями.