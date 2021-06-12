Суббота, 12 Июня 2021 12:17

АрмИнфо. По состоянию на утро 12 июня в Армении зарегистрировано 88 новых случаев заражения коронавирусом, таким образом, общее число инфицированных достигло 223 643.

Как сообщает Минздрава Армении, на данный момент фактическое лечение получает 2950 пациентов (- 33 за последние сутки), выздоровели 215 118 человек (120 за последние сутки). За последние стуки было проведено 3542 новых тестирования, общее число тестирований достигло

1122295.

За минувший день был зафиксирован один случай смерти, когда у пациента была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за другого заболевания, таким образом число таких летальных исходов достигло 1093. Смертей от коронавируса за прошлые сутки не зафиксировано и общее число летальных исходов продолжает находиться на отметке 4482.