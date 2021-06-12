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АрмИнфо. По состоянию на утро 12 июня в Армении зарегистрировано 88 новых случаев заражения коронавирусом, таким образом, общее число инфицированных достигло 223 643.
Как сообщает Минздрава Армении, на данный момент фактическое лечение получает 2950 пациентов (- 33 за последние сутки), выздоровели 215 118 человек (120 за последние сутки). За последние стуки было проведено 3542 новых тестирования, общее число тестирований достигло
1122295.
За минувший день был зафиксирован один случай смерти, когда у пациента была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за другого заболевания, таким образом число таких летальных исходов достигло 1093. Смертей от коронавируса за прошлые сутки не зафиксировано и общее число летальных исходов продолжает находиться на отметке 4482.
|В Армении за прошлые сутки не было зафиксировано летальных исходов от коронавируса
|Совет Европы ведет диалог по разработке комплекса мер по укреплению доверия между Арменией и Азербайджаном
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|Пашинян Мишустину: Убеждён, совместные усилия и далее будут ориентированы на наращивание всего комплекса армяно-российских межгосотношений
|Никол Пашинян заговорил об обмене анклавами
|Из Крыма впервые можно будет улететь в Армению
|Тигран Авинян внес корректировки в решение Пашиняна и сократил штат органов госвласти на 13 единиц
|Замглавы МИД РФ с послом Франции в России обсудил ситуацию вокруг нагорно- карабахского урегулирования
|Блок "Честь имею" представил свое видение экономического развития Армении
|МО Армении опровергло сообщение МО Азербайджана об обстреле азербайджанских позиций
|Демократическая партия Армении обжалует решение ЦИК об аннулировании регистрации Тиграна Арзаканцяна
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|Опрос: Кредит доверия к партии "Гражданский договор" постепенно снижается
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|Рассматриваются возможности транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении - зампредседателя правительства РФ
|С 1 июля в ЕАЭС заработает единая база вакансий "Работа без границ"
|Минздрав: Процесс вакцинации граждан от коронавиурса в Армении ускорится после выборов
|В Армении задержаны два человека за попытку дачи избирательной взятки в 9 млн.драмов
|Арабская бюджетная авиакомпания начнёт выполнение полетов по направлению Шарм- эль-Шейх-Ереван-Шарм-эль-Шейх
|БДИПЧ ОБСЕ: Политическая ориентация различных вещателей создает риск предвзятого освещения выборов
|Банк ВТБ (Армения) запускает программу кредитования в рамках 19-го мероприятия правительства РА
|Предвыборная кампания без содержательных обсуждений, а с риторикой ненависти и насилия, еще больше усугубляет поляризацию и порочное разделение - Татоян
|В Туркменистане приступило к работе Представительство Управления ООН по обслуживанию проектов (UNOPS)
|Скорый поезд маршрутом Ереван-Батуми-Ереван возобновит свою работу с 15 июня
|БДИПЧ ОБСЕ планирует запросить командировку 250 краткосрочных наблюдателей от государств- участников ОБСЕ на день досрочных парламентских выборов в Армении
|Ежедневно в Армении регистрируют менее 100 случаев заражения коронавирусом
|В Армении стартовало электронное голосование в рамках внеочередных парламентских выборов
|Макрон намерен обсудить с Эрдоганом ситуацию в Нагорном Карабахе
|И.о. помощника госсекретаря США: ВС Азербайджана должны отойти на позиции, занимаемые по положению на 11 мая
|ЦИК признала регистрацию кандидата в депутаты от Демократической партия Армении Тиграна Арзаканцяна недействительной
|Азербайджанские ВС открыли огонь по армянским позициям в Гегаркунике
|S&P улучшил прогноз по кредитному рейтингу Америабанка на "Cтабильный".
|Захарова: Инциденты на азербайджано-армянской границе не способствуют нормализации общего фона отношений между Ереваном и Баку
|Давайте «вязать» добро: инициативе «Сила одного драма» один год
|Власти Азербайджана предоставили ЕСПЧ медицинские документы о состоянии здоровья шести армянских военнопленных, захваченных в плен 27 мая
|Филип Рикер: США готовы и впредь оказывать содействие Армении в проведении демократических реформ
|Роберт Кочарян рассказал, как выстраивать отношения с партнерами и как вернуть потерянное доверие РФ
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|Левон Тер-Петросян: ООН признает все постсоветские страны в тех границах, в которых они были в составе СССР
|Филип Рикер почтил память жертв Геноцида армян
|Левон Тер-Петросян о крысиных бегах и создании коалиции с Кочаряном и Саргсяном
|<Черный корпус> Ереванского университета на ул.Абовяна уже скоро может превратиться в гостиницу
|Посол ЕС запустила проект "EU4Environment: Зеленое сообщество - жизнеспособное будущее" в Лорийской области Армении
|Заявления об отставке заместителей иностранных дел Армении удовлетворены частично
|Freedom House обеспокоена агрессивной риторикой, применяемой армянскими политиками в предвыборный период
|Захарова: Нобеля Арустамяна аккредитовали на ЧЕ по футболу
|За сутки в Армении подтвердилось 76 случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 167 человек
|С 1 июля 2021 года пенсии и соц выплаты будут получать только через банки или "Айпост", но есть исключения
|Мнение: Опубликованная Саргсяном запись подтверждает - к 2018 году армянская дипломатия загнала Алиева в угол по вопросу Карабаха
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|Посольство Армении в РФ: Законодательство РА не предусматривает процесса организации голосования за рубежом
|Генсек ОДКБ: Риски обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе пока остаются
|Азербайджан и Пакистан обсуждают проведение совместных военных учений
|Антикоррупционная коалиция не будет участвовать в формировании тендерного совета по выборам главы Антикоррупционного комитета Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Нацоператор почтовой связи Армении приступил к ребрендингу
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