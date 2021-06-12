Суббота, 12 Июня 2021 12:07

АрмИнфо. Эффективные, многосторонние действия для решения трансграничных проблем являются ключом к решению как давних, так и новых вызовов. Об этом заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич во время заседания Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене.

При этом она констатировала, что мандат ОБСЕ по предотвращению и разрешению конфликтов и акцент Совета Европы на защите и поощрении прав человека, демократии и верховенства закона были "естественным соответствием", при этом подчеркнув важность Стамбульской конвенции по борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье.

Указав на разработку мер по укреплению атмосферы доверия, генсек СЕ подчеркнула, что особое внимание уделяется молодежи из всех регионов Европы, в том числе и затронутых конфликтом.

"Совет Европы в настоящее время ведет диалог по разработке комплекса мер по укреплению доверия между Арменией и Азербайджаном после последнего конфликта в Нагорном Карабахе и вокруг него. А меры по укреплению доверия действуют для Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Их успех зависит от приверженности властей.

И они осознают, что Совет Европы полностью и твердо поддерживает независимость и территориальную целостность своих государств-членов в пределах их международно признанных границ. Но затраченное время и усилия того стоят.

Доступ и контакты такого рода могут только способствовать обеспечению уважения основных прав людей и тому, что доверие закладывается в качестве основы, на которой может быть построен прочный мир", - заключила Пейчинович-Бурич.