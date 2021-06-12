Суббота, 12 Июня 2021 12:06

АрмИнфо. Лидеры Армянской фракции Конгресса США призвали президента Джо Байдена оказать давление на своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогану во время предстоящей 14 июня встречи.

Конгрессмены считают, что Байден должен пригрозить тем, что Вашингтон откажется от помощи в сфере безопасности и введут целевые

экономические санкции в отношении Турции, если азербайджанские силы не будут выведены с территории Армении и все оставшиеся армянские задержанные и военнопленные удерживаемые Азербайджаном не будут освобождены. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA).

В своем письме Байдену от 11 июня, лидеры фракции армянского Конгресса (Фрэнк Паллоне, Гас Билиракис, Джеки Спейер, Дэвид Валадао и Адам Шифф) констатировали, что Эрдоган и Алиев не прекратят свои дестабилизирующие действия и нарушения международного права до тех пор, США не предпримут серьезных действий по привлечению их к ответственности.

"Помощь Эрдогана во время войны оказалась решающей, поскольку азербайджанские силы не смогли бы быстро продвинуться вперед без помощи поддерживаемых Турцией иностранных наемников, многие из которых предположительно связаны с международно признанными террористическими группировками, ударными беспилотниками Bayraktar TB2, в которых используются американские компоненты и технологии, а также тяжелого вооружения, включая кассетные боеприпасы и боеприпасов с белым фосфором.

В отсутствие решительных действий США, Турция и Азербайджан продолжат нарушать права человека и подрывать демократию,

дестабилизируя регион. Соединенные Штаты должны ясно дать понять, что у этих враждебных действий будут последствия", - отмечается в письме Байдену.

Отметим, что 14 июня состоится встреча лидеров Турции и США. В белом Доме отметили, что встреча президентов США и Турции Джо Байдена и Реджепа Тайипа Эрдогана 14 июня в Брюсселе является <возможностью для очной дипломатии>.

Также подчеркивается, что встреча с турецким лидером является приоритетным пунктом первой программы зарубежных визитов Байдена. <Для США отношения с Турцией - это отношения с партнером по НАТО, они содержат как сферы и возможности для продолжения конструктивного сотрудничества, так и серьезные разногласия>, - отметила представитель Белого Дома Джен Псаки. Комментируя повестку встречи, Псаки выразила уверенность в том, что будут обсуждены вопросы региональной безопасности, влияющие на мировое сообщество, а также СOVID-19 и экономика, и добавила, что более подробной информацией она будет располагать по мере приближения даты встречи.