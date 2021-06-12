Суббота, 12 Июня 2021 12:05

АрмИнфо. Исполняющий обязанности премьер- министра Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по случаю Дня России.

В послании, в частности, говорится: "Уважаемый Михаил Владимирович,

От всей души поздравляю Вас и весь российский народ с Днем России!

В истории многовековой Российской государственности этот праздник знаменует системные преобразования в политической и в социально-экономической сферах страны, последовательную работу по упрочению роли России на международной арене.

Армяно-российское союзничество, в основе которого лежат многовековые отношения дружбы и братства народов наших стран, неизменно проявляется как на двустороннем уровне, так и в рамках международных, региональных и интеграционных объединений.

Убеждён, что совместные усилия и далее будут ориентированы на наращивание всего комплекса межгосударственных отношений, содействуя развитию наших стран, обеспечению региональной стабильности и безопасности.

В этот праздничный день желаю Вам, уважаемый Михаил Владимирович, доброго здоровья, счастья и новых успехов в Вашей государственной деятельности, а всем россиянам - мира и процветания".