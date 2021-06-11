Пятница, 11 Июня 2021 19:44

АрмИнфо.Самой большой проблемой Армении продолжает оставаться безопасность, поскольку еще не сформированы гарантии защиты от внешних угроз. Подобное мнение в ходе пресс-конфренции выразил представитель блока "Честь имею" Роберт Арутюнян. В этом ключе он подчеркнул, что подобная ситуация влияет на сохранение негативных ожиданий у общественности.

Вместе с тем он обратил внимание на сложную демографическую ситуацию в стране ввиду миграции граждан, способных формировать доходы и налоговые поступления в стране. Подобные демографические условия увеличивают, по его словам, нагрузку на госбюджет с точки зрения выплаты пенсий и других платежей.

При этом представитель блока "Честь имею" поделился своим видением касаемо дальнейшего экономического развития. В этом контексте он отметил важность внедрения модели экспортоориентированной политики, необходимость повышения конкурентоспособности бизнеса и улучшения инвестиционной среды. "Сегодня во всем мире инвесторы борются за качественные кадры и конкурентные идеи. Поэтому мы особое внимание должны уделить развитию человеческого капитала", - сказал Арутюнян.

Говоря о бизнесе он подчеркнул также важность обеспечения равных условий, в рамках которых хозсубъекты смогут преследовать одинаковые экономические цели, что исключает наличие монополий. Вместе с тем, политик указал на важность стимулирования со стороны государства сфер, создавющих высокую стоимость.