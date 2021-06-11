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АрмИнфо.Самой большой проблемой Армении продолжает оставаться безопасность, поскольку еще не сформированы гарантии защиты от внешних угроз. Подобное мнение в ходе пресс-конфренции выразил представитель блока "Честь имею" Роберт Арутюнян. В этом ключе он подчеркнул, что подобная ситуация влияет на сохранение негативных ожиданий у общественности.
Вместе с тем он обратил внимание на сложную демографическую ситуацию в стране ввиду миграции граждан, способных формировать доходы и налоговые поступления в стране. Подобные демографические условия увеличивают, по его словам, нагрузку на госбюджет с точки зрения выплаты пенсий и других платежей.
При этом представитель блока "Честь имею" поделился своим видением касаемо дальнейшего экономического развития. В этом контексте он отметил важность внедрения модели экспортоориентированной политики, необходимость повышения конкурентоспособности бизнеса и улучшения инвестиционной среды. "Сегодня во всем мире инвесторы борются за качественные кадры и конкурентные идеи. Поэтому мы особое внимание должны уделить развитию человеческого капитала", - сказал Арутюнян.
Говоря о бизнесе он подчеркнул также важность обеспечения равных условий, в рамках которых хозсубъекты смогут преследовать одинаковые экономические цели, что исключает наличие монополий. Вместе с тем, политик указал на важность стимулирования со стороны государства сфер, создавющих высокую стоимость.
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|Замглавы МИД РФ с послом Франции в России обсудил ситуацию вокруг нагорно- карабахского урегулирования
|Блок "Честь имею" представил свое видение экономического развития Армении
|МО Армении опровергло сообщение МО Азербайджана об обстреле азербайджанских позиций
|Демократическая партия Армении обжалует решение ЦИК об аннулировании регистрации Тиграна Арзаканцяна
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|Опрос: Кредит доверия к партии "Гражданский договор" постепенно снижается
|В Ванадзоре открылся "Русский центр"
|Рассматриваются возможности транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении - зампредседателя правительства РФ
|С 1 июля в ЕАЭС заработает единая база вакансий "Работа без границ"
|Минздрав: Процесс вакцинации граждан от коронавиурса в Армении ускорится после выборов
|В Армении задержаны два человека за попытку дачи избирательной взятки в 9 млн.драмов
|Арабская бюджетная авиакомпания начнёт выполнение полетов по направлению Шарм- эль-Шейх-Ереван-Шарм-эль-Шейх
|БДИПЧ ОБСЕ: Политическая ориентация различных вещателей создает риск предвзятого освещения выборов
|Банк ВТБ (Армения) запускает программу кредитования в рамках 19-го мероприятия правительства РА
|Предвыборная кампания без содержательных обсуждений, а с риторикой ненависти и насилия, еще больше усугубляет поляризацию и порочное разделение - Татоян
|В Туркменистане приступило к работе Представительство Управления ООН по обслуживанию проектов (UNOPS)
|Скорый поезд маршрутом Ереван-Батуми-Ереван возобновит свою работу с 15 июня
|БДИПЧ ОБСЕ планирует запросить командировку 250 краткосрочных наблюдателей от государств- участников ОБСЕ на день досрочных парламентских выборов в Армении
|Ежедневно в Армении регистрируют менее 100 случаев заражения коронавирусом
|В Армении стартовало электронное голосование в рамках внеочередных парламентских выборов
|Макрон намерен обсудить с Эрдоганом ситуацию в Нагорном Карабахе
|И.о. помощника госсекретаря США: ВС Азербайджана должны отойти на позиции, занимаемые по положению на 11 мая
|ЦИК признала регистрацию кандидата в депутаты от Демократической партия Армении Тиграна Арзаканцяна недействительной
|Азербайджанские ВС открыли огонь по армянским позициям в Гегаркунике
|S&P улучшил прогноз по кредитному рейтингу Америабанка на "Cтабильный".
|Захарова: Инциденты на азербайджано-армянской границе не способствуют нормализации общего фона отношений между Ереваном и Баку
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|Власти Азербайджана предоставили ЕСПЧ медицинские документы о состоянии здоровья шести армянских военнопленных, захваченных в плен 27 мая
|Филип Рикер: США готовы и впредь оказывать содействие Армении в проведении демократических реформ
|Роберт Кочарян рассказал, как выстраивать отношения с партнерами и как вернуть потерянное доверие РФ
|Левон Тер-Петросян: как только русские уйдут из Арцаха, там не останется ни одного карабахца
|Левон Тер-Петросян: ООН признает все постсоветские страны в тех границах, в которых они были в составе СССР
|Филип Рикер почтил память жертв Геноцида армян
|Левон Тер-Петросян о крысиных бегах и создании коалиции с Кочаряном и Саргсяном
|<Черный корпус> Ереванского университета на ул.Абовяна уже скоро может превратиться в гостиницу
|Посол ЕС запустила проект "EU4Environment: Зеленое сообщество - жизнеспособное будущее" в Лорийской области Армении
|Заявления об отставке заместителей иностранных дел Армении удовлетворены частично
|Freedom House обеспокоена агрессивной риторикой, применяемой армянскими политиками в предвыборный период
|Захарова: Нобеля Арустамяна аккредитовали на ЧЕ по футболу
|За сутки в Армении подтвердилось 76 случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 167 человек
|С 1 июля 2021 года пенсии и соц выплаты будут получать только через банки или "Айпост", но есть исключения
|Мнение: Опубликованная Саргсяном запись подтверждает - к 2018 году армянская дипломатия загнала Алиева в угол по вопросу Карабаха
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|Посольство Армении в РФ: Законодательство РА не предусматривает процесса организации голосования за рубежом
|Генсек ОДКБ: Риски обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе пока остаются
|Азербайджан и Пакистан обсуждают проведение совместных военных учений
|Антикоррупционная коалиция не будет участвовать в формировании тендерного совета по выборам главы Антикоррупционного комитета Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Нацоператор почтовой связи Армении приступил к ребрендингу
|Европейский дипломат: Для начала процесса делимитации и демаркации нужна не сила, а переговоры
|Генпрокуратура Армении сообщает о задержании в Гаваре двух лиц за дачу избирательной взятки
|В Ереване обсуждены перспективы расширения армяно-туркменского сотрудничества
|Франция смягчает правила въезда в страну, в том числе и для граждан Армении
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