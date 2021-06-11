Пятница, 11 Июня 2021 19:43

АрмИнфо.Министерство обороны Армении опровергло сообщение МО Азербайджана об обстреле азербайджанских позиций.

Вчера МО АР выступило с заявлением, в котором утверждалось, что армянские подразделения обстреляли азербайджанские позиции, что является еще одной дезинформацией.

Как говорится в сообщении оборонного ведомства Армении, армянские подразделения не вели огонь по боевым позициям на территории Азербайджана, но приняли меры по прекращению инженерных работ, проводимых ВС Азербайджана в приграничной зоне Армении. В частности,

11 июня Вооруженные силы Азербайджана в очередной раз попытались провести инженерные работы в приграничной зоне села Кут Гегаркуникской области. После предпринятых мер инженерные работы были остановлены, говорится в сообщении. -0--