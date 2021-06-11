Пятница, 11 Июня 2021 17:16

АрмИнфо.Демократическая партия Армении не признает решение Центральной избирательной комиссии об аннулировании регистрации ее кандидата в премьер-министры Тиграна Арзаканцяна, назвав его политически предвзятым. Об этом говорится в заявлении партии.

"Мы считаем, что это решение было принято под давлением, ведь Демпартия стала серьезной политической силой, а Тигран Арзаканцян за это время приобрел репутацию политического деятеля, пользующегося доверием десятков тысяч избирателей", - отметили в партии. В ДПА заявили о намерении обжаловать его.

Накануне сообщалось, что ЦИК на внеочередном заседании 10 июня признала регистрацию кандидата в депутаты от Демократической партия Армении Тиграна Арзаканцяна недействительной. По словам председателя ЦИК Тиграна Мукучяна, согласно документу паспортно-визового управления полиции, Тигран Арзаканцян не являлся постоянным жителем Армении последние 4 года, следовательно, он не имеет права быть избранным. Как сообщил Мукучян, Арзаканцян отсутствовал из Армении 1005 дней из 1461 дня до дня подачи заявления.