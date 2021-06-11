Пятница, 11 Июня 2021 17:02

АрмИнфо.Ереванский государственный университет категорически против отчуждения имущества, указанного Комитетом по управлению государственным имуществом Армении. Об этом говорится в заявлении временно исполняющего обязанности ректора ЕГУ Гегама Геворкяна.

"Вчера в прессе распространился ответ на запрос Комитету по управлению государственным имуществом Армении. В нем Комитет сообщил, что есть предложение об отчуждении имущества (автостоянки, 197.27 кв.м) фонда "Ереванский государственный университет" по адресу Абовяна 52, которое они обсуждают с заинтересованными сторонами. Настоящее предложение с Ереванским государственным университетом, как с заинтересованной стороной, не обсуждалось",- говорится в заявлении.

Сообщается также, что ранее ЕГУ дважды отклонял предложения об отчуждении указанного имущества. Накануне АрмИнфо сообщало, что правительство Армении рассматривает предложение о продаже "Черного корпуса" ЕрГУ, расположенного на улице Абовяна 52. Как сообщили в Комитете по управлению госимуществом в ответ на запрос общественной организации "Защитник прав гражданина", недвижимое имущество по адресу г.Ереван, улица Абовяна 52 (по данному адресу расположено здание ЕГУ из черного туфа - ред.) в настоящее время является госсобственностью и находится в безвозмездном пользовании Фондом "Ереванский госуниверситет". В Комитете также проинформировали, что в ведомство поступило предложение о покупке здания в рамках соответствующей инвестиционной программы. "Вопрос отчуждения имущества находится на этапе обсуждения с заинтересованными сторонами и лишь затем будет принято решение о целесообразности его отчуждения",- отметил замлгавы Комитета Вардан Костанян.

Данная информация вызвала широкий общественный резонанс, поскольку пару месяцев назад - в конце марта с.г. с идеей продажи зданий госуниверситетов выступил премьер- министр Никол Пашинян. "У нас есть такая идея, вынести на продажу здания всех, если не всех, то хотя бы большинства вузов Еревана, так как они находятся в центре города, и на вырученные средства построить вне Еревана студенческий академический городком", - сказал премьер. В данном контексте, здание по указанному адресу - здание из черного туфа, которое ереванцы называют "черный корпус университета" с 112-летней историей - лакомый кусочек для любого инвестора, мечтающего, к примеру, о гостинице в центре армянской столицы.