Пятница, 11 Июня 2021 15:50

АрмИнфо. Во Дворце культуры им. Шарля Азнавура г. Ванадзор начал действовать <Русский центр>. Образовательный центр создан по инициативе Московского культурно-делового центра <Дом Москвы> в Ереване, при содействии мэрии Ванадзора и финансовой поддержке Арсена Мнацаканяна.

Посетители и читатели Русского центра смогут ознакомиться с культурно- образовательными материалами о России, им будет доступна большая художественная литература. Будут действовать бесплатные курсы русского языка, интерактивные игры и дискуссии, кинопоказы, русская литература, образовательные и дидактические материалы, различные кружки. Центр оснащен современной техникой, что позволит в разных форматах представить широкому кругу посетителей узнать историко-культурное и литературное наследие России.

Красную ленточку разрезали генеральный директор центра <Дом Москвы> Ваграм Карапетян, Генеральный Консул России в Армении Руслан Кандауров, мэр Ванадзора Мамикон Асланян и Арсен Мнацаканян. На открытии образовательного центра присутствовали заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян, представители Посольства и Генконсульства РФ в Армении, Пограничного управления ФСБ РФ в РА, руководители российских организаций, действующих в Армении.

Напомним, что это второй <Русский центр>, открытый Московским культурно-деловым центром <Дом Москвы> в Ереване. Первый центр действует в Ереване, в филиале Центральной библиотеки им. Ав. Исаакяна. Следующий <Русский центр> откроется в Армавире.