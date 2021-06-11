Пятница, 11 Июня 2021 15:26

АрмИнфо.С 1 июля в ЕАЭС заработает единая база вакансий "Работа без границ", которая создана с целью облегчения поиска работы в странах Союза и создания лучших условий для перемещения рабочей силы в пределах Союза. Об этом рассказал "Российской газете" заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

По его словам, база вакансий граждане государств - членов Союза смогут свободно выбирать работу, видеть, какие вакансии есть в других странах или у себя дома, а работодатели - публиковать эти вакансии. Появляется удобный ресурс для того, чтобы искать и находить работу.

Помимо этого, была поставлена задача - сделать такую цифровую платформу и удобное мобильное приложение, которые позволят отразить клиентский путь человека, решившего переехать и работать в РФ. "Планируем, что в начале 2022 года эта система начнет приносить пользу людям. Также ожидаем, что своим примером подтолкнем другие государства - члены ЕАЭС к цифровизации аналогичных клиентских путей в своих странах", - сказал он.

Как пояснил Оверчук, идея этого мобильного приложения отталкивается от обычной жизненной ситуации. Если человек собрался переехать в другую страну, ему нужно знать, куда он едет, где будет работать, где будет жить. Для этого необходимо взаимодействовать с компетентными органами другого государства, получать документы, оформлять страховки, искать жилье, устраиваться на работу. Сегодня это часто происходит через родственников, знакомых, каких-то посредников, не всегда чистых на руку личностей, которые подвязываются помочь решить миграционные вопросы и часто только вредят. Цифровые технологии позволяют убрать посредников из процесса, чтобы не было сюрпризов, когда человек приезжает и отдает свой паспорт на пограничном контроле, а ему говорят: "Извините, вам въезд в страну ограничен". "Мы собираемся сделать так, чтобы приложение позволяло человеку, не покидая своей страны, понять, ограничен для него въезд в страну или нет",- рассказал зампредседателя правительства.

Приложение будет подключаться не только к вакансиям в рамках совместного проекта Евразийской экономической комиссии и Минтруда России, но и к другим информационным ресурсам, содержащим сведения о вакансиях на всем пространстве ЕАЭС. Оно будет помогать человеку выходить на контакт с работодателем еще до переезда. Если человек еще у не работал в России, у него нет ни ИНН, ни СНИЛС, будет сделано так, чтобы он мог получить их еще до пересечения границы. "Весь пакет документов, необходимый человеку, который собирается переехать, поможем ему сделать напрямую, без посредников и не предусмотренных законом выплат кому бы то ни было. И все это в среде привычного мобильного приложения. Когда человек пересекает границу, появляется информация о том, что он к нам приехал, и становится известно, что у него есть место работы. Данные о том, что человек получает зарплату и платит налоги, уходят от работодателя в Федеральную налоговую службу. Создается удобная среда и для человека, и для органов государственной власти. Все понимают, что происходит, - человек чувствует себя защищенным. При этом со временем мы хотим сделать так, чтобы эти электронные документы признавались. Если, условно говоря, на улице остановили и спрашивают документы, он может всегда показать телефон и сказать: "Я здесь нахожусь легально", отметил Алексей Оверчук.