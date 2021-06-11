Пятница, 11 Июня 2021 15:24

АрмИнфо.В Армении задержали двух человек за попытку дать избирательную взятку в 9 млн. драмов (около 17,3 тыс. долларов США) для сбора голосов в пользу блока, участвующего во внеочередных парламентских выборах. Об этом сообщает Генпрокуратура республики.

Так, согласно информации, в Полицию Армении поступили оперативные данные о том, что для обеспечения голосов в пользу участвующего во внеочередных парламентских выборах блока и раздачи предвыборных взяток жителям села Джанфида, бывший мэр города Армавира Р.Х., включенный в предвыборный список того же блока, по предварительной договоренности передал жителю села Джанфида Г.П. 9 млн. драмов.

В результате совместных мероприятий, предпринятых сотрудниками Полиции, 10-го июня в 16:30 в доме Г.П. в селе Джанфида указанные лица были пойманы в момент передачи предвыборной взятки в размере 9 млн. драмов. "При этом, как только они увидели сотрудников полиции, они выбросили во двор дома находившийся у них в руках полиэтиленовый пакет с суммой, являющейся предметом избирательной взятки, который был обнаружен и изъят при осмотре места инцидента", - говорится в сообщении.

В тот же день по подготовленным материалам в прокуратуре Армавирской области было возбуждено уголовное дело по признакам части 2-й, статьи 34-154.2 УК Армении. Предварительное следствие по делу поручено областному следственному управлению СК РА.

Р. Х. и Г.П подвергнуты приводу в Армавирское отделение полиции и задержаны. Они отказались от дачи показаний. Предпринимаются необходимые действия для выяснения всех обстоятельств инцидента.