Пятница, 11 Июня 2021 13:39

АрмИнфо. Несмотря на то, что медийная среда в Армении разнообразна, включая большое количество средств массовой информации, но политическая ориентация различных вещателей создает риск предвзятого освещения выборов. Об этом говорится в промежуточном отчете (18-31 мая 2021 года) Наблюдательской миссии БДИПЧ ОБСЕ за досрочными парламентскими выборами в Армении, опубликованном 8 июня.

В нем в частности отмечается, что хотя телевидение остается самым мощным источником политической информации, роль социальных сетей быстро растет. Закон обеспечивает бесплатное вещание соперничающих политических партий и союзов и позволяет им покупать рекламу в государственных и частных СМИ. Комиссия по телевидению и радио будет контролировать соблюдение закона СМИ во время кампании, в том числе посредством мониторинга СМИ.

Как говорится в отчете, долгосрочные наблюдатели и собеседники МНВ БДИПЧ отметили, что пропаганда ведется по всей стране, в основном без необходимых мер против эпидемии COVID-19. В политическом дискурсе предвыборного периода доминирует ситуация с национальной безопасностью, а борьба с коррупцией, социально-экономическая ситуация остается второстепенным вопросом. Собеседники отметили особенно высокий уровень нетерпимости, провокаций или дискриминационной риторики в предвыборный период.

Отмечается, что медийная среда включает 26 телеканалов (в том числе шесть общенациональных), 24 радиостанции, более 35 периодических изданий и более 200 новостных онлайн-порталов. Телевидение остается самым мощным источником политической информации, особенно за пределами столицы Еревана. Быстро растет роль онлайн-СМИ, особенно социальных сетей. Facebook и YouTube стали мощной платформой для обмена политической информацией.

Международные организации, выступающие за свободу слова, отметили улучшение общей свободы СМИ в Армении за последние годы. Свобода слова гарантируется Конституцией. Клевета была декриминализована в 2010 году. Однако ГК 2021 г. Внесенная поправка существенно увеличила максимальный размер компенсации материального ущерба в случае оскорбления или клеветы. Это изменение подверглось критике со стороны многих СМИ, и президент направил его в Конституционный суд.

В отчете говорится, что Общественное телевидение Армении, финансируемое государством, продолжает восприниматься как проправительственная редакция новостей. В то же время многие собеседники БДИПЧ/ОБСЕ выразили обеспокоенность тем, что политическая принадлежность частных вещательных компаний может создать риск предвзятого освещения выборов.

<Многие собеседники МНВ БДИПЧ также отметили растущее недоверие к СМИ в связи с освещением недавней войны в Нагорном Карабахе. Кроме того, некоторые заинтересованные стороны отметили, что отсутствие регулирования проведения кампаний в онлайн-СМИ и на платформах социальных сетей может привести к распространению дезинформации, нетерпимости и провокационной риторики.

Тем не менее, отмечается, что электронные СМИ контролируются на предмет соблюдения законодательных положений, касающихся избирательной кампании, регулирующим органом в лице Национальной комиссией по телевидению и радио, в том числе посредством собственного мониторинга, с правом штрафовать за нарушение закона.