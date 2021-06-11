Пятница, 11 Июня 2021 12:44

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) в рамках 19-го мероприятия Правительства РА по нейтрализации экономических последствий COVID19, проводимого совместно с Министерством экономики РА и Фондом “Центр поддержки инвестиций”, объявляет о кредитовании малого бизнеса и содействия в реализации бизнес-проектов предпринимателей этого сегмента.

Программа направлена на финансовую поддержку начинающих предпринимателей, которые начинают бизнес с нуля, и является отличной возможностью реализовать свои проекты. В основном акцент ставится на компании в сфере услуг и перерабатывающей промышленности, причем преимущественно в регионах Армении, где, как правило, финансовые средства труднодоступны именно для начинающего бизнеса.

Кредитование осуществляется по следующим условиям: