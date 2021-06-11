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АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) в рамках 19-го мероприятия Правительства РА по нейтрализации экономических последствий COVID19, проводимого совместно с Министерством экономики РА и Фондом “Центр поддержки инвестиций”, объявляет о кредитовании малого бизнеса и содействия в реализации бизнес-проектов предпринимателей этого сегмента.
Программа направлена на финансовую поддержку начинающих предпринимателей, которые начинают бизнес с нуля, и является отличной возможностью реализовать свои проекты. В основном акцент ставится на компании в сфере услуг и перерабатывающей промышленности, причем преимущественно в регионах Армении, где, как правило, финансовые средства труднодоступны именно для начинающего бизнеса.
Кредитование осуществляется по следующим условиям:
|БДИПЧ ОБСЕ: Политическая ориентация различных вещателей создает риск предвзятого освещения выборов
|Банк ВТБ (Армения) запускает программу кредитования в рамках 19-го мероприятия правительства РА
|Предвыборная кампания без содержательных обсуждений, а с риторикой ненависти и насилия, еще больше усугубляет поляризацию и порочное разделение - Татоян
|В Туркменистане приступило к работе Представительство Управления ООН по обслуживанию проектов (UNOPS)
|Скорый поезд маршрутом Ереван-Батуми-Ереван возобновит свою работу с 15 июня
|БДИПЧ ОБСЕ планирует запросить командировку 250 краткосрочных наблюдателей от государств- участников ОБСЕ на день досрочных парламентских выборов в Армении
|Ежедневно в Армении регистрируют менее 100 случаев заражения коронавирусом
|В Армении стартовало электронное голосование в рамках внеочередных парламентских выборов
|Макрон намерен обсудить с Эрдоганом ситуацию в Нагорном Карабахе
|И.о. помощника госсекретаря США: ВС Азербайджана должны отойти на позиции, занимаемые по положению на 11 мая
|ЦИК признала регистрацию кандидата в депутаты от Демократической партия Армении Тиграна Арзаканцяна недействительной
|Азербайджанские ВС открыли огонь по армянским позициям в Гегаркунике
|S&P улучшил прогноз по кредитному рейтингу Америабанка на "Cтабильный".
|Захарова: Инциденты на азербайджано-армянской границе не способствуют нормализации общего фона отношений между Ереваном и Баку
|Давайте «вязать» добро: инициативе «Сила одного драма» один год
|Власти Азербайджана предоставили ЕСПЧ медицинские документы о состоянии здоровья шести армянских военнопленных, захваченных в плен 27 мая
|Филип Рикер: США готовы и впредь оказывать содействие Армении в проведении демократических реформ
|Роберт Кочарян рассказал, как выстраивать отношения с партнерами и как вернуть потерянное доверие РФ
|Левон Тер-Петросян: как только русские уйдут из Арцаха, там не останется ни одного карабахца
|Левон Тер-Петросян: ООН признает все постсоветские страны в тех границах, в которых они были в составе СССР
|Филип Рикер почтил память жертв Геноцида армян
|Левон Тер-Петросян о крысиных бегах и создании коалиции с Кочаряном и Саргсяном
|<Черный корпус> Ереванского университета на ул.Абовяна уже скоро может превратиться в гостиницу
|Посол ЕС запустила проект "EU4Environment: Зеленое сообщество - жизнеспособное будущее" в Лорийской области Армении
|Заявления об отставке заместителей иностранных дел Армении удовлетворены частично
|Freedom House обеспокоена агрессивной риторикой, применяемой армянскими политиками в предвыборный период
|Захарова: Нобеля Арустамяна аккредитовали на ЧЕ по футболу
|За сутки в Армении подтвердилось 76 случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 167 человек
|С 1 июля 2021 года пенсии и соц выплаты будут получать только через банки или "Айпост", но есть исключения
|Мнение: Опубликованная Саргсяном запись подтверждает - к 2018 году армянская дипломатия загнала Алиева в угол по вопросу Карабаха
|Прогноз: Выборы опасны и непредсказуемы, но гражданскую войну общество не поддержит
|Политолог: Геополитику на Южном Кавказе определяет Турция, а не США с Китаем
|Посольство Армении в РФ: Законодательство РА не предусматривает процесса организации голосования за рубежом
|Генсек ОДКБ: Риски обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе пока остаются
|Азербайджан и Пакистан обсуждают проведение совместных военных учений
|Антикоррупционная коалиция не будет участвовать в формировании тендерного совета по выборам главы Антикоррупционного комитета Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Нацоператор почтовой связи Армении приступил к ребрендингу
|Европейский дипломат: Для начала процесса делимитации и демаркации нужна не сила, а переговоры
|Генпрокуратура Армении сообщает о задержании в Гаваре двух лиц за дачу избирательной взятки
|В Ереване обсуждены перспективы расширения армяно-туркменского сотрудничества
|Франция смягчает правила въезда в страну, в том числе и для граждан Армении
|Юрист: Бакинский суд над армянскими пленными - фарс в политических целях
|Пашинян: Мы держим власть не ради себя, а ради вас
|Лавров: Трехсторонняя группа по разблокировке всех коммуникаций на Южном Кавказе не про наказание
|Аналитик: Армянская политика создания новых препятствий для Москвы неинтересна ни Западу, ни России
|Лавров высказался по поводу статуса Нагорного Карабаха
|Блинкен: США продолжат рассматривать вопрос о целесообразности приостановки 907 поправки
|Кандидат в премьер-министры Армении от блока "Честь имею" Артур Ванецян назвал Крым российским
|Сутки, данные Сержем Саргсяном, еще не истекли - Арутюнян об ультиматуме Пашиняну
|Уровень смертности от коронавиурса в Армении достиг 2%
|После прихода к власти Ванецян предлагает рассмотреть возможности более глубокой интеграции Армении и России
|Захарова: УЕФА ищет решение по вопросу аккредитации Нобеля Арустамяна
|Омбудсмен Армении раскритиковал политические силы, спекулирующие вопросом военнопленных в ходе агиткампании
|Антониу Гутерриша выдвинули на второй срок
|Автокредиты по беспрецедентным условиям от Банка ВТБ (Армения) и компании «МЕГНА»
|Минобороны Армении сообщили о приостановлении полномочий командиров двух воинских частей
|Военнослужащий-контрактник ВС РА, попавший накануне в азербайджанский плен возвращен
|Баку блокировал: Российский комментатор не получил аккредитацию на предстоящий чемпионат Европы-2020 из-за армянской фамилии
|Туркменистан и Cербия активизируют взаимовыгодное сотрудничество
|Читать больше
|Аналитик: Армянская политика создания новых препятствий для Москвы неинтересна ни Западу, ни России
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