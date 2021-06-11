Пятница, 11 Июня 2021 12:00

АрмИнфо. Ежедневно в Армении регистрируют менее 100 случаев заражения коронавирусом. Так, по данным министерства здоравоохранения, за прошедший день в Армении было проведено 3 866 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 95 граждан, при этом выздоровел 141 человек, скончалось - 4.

Фактическое лечение на данный момент получают 2 983 пациента.

По положению на 11:00 11 июня в Армении в общей сложности было зарегистрировано 223 555 случаев заражения коронавирусом (19,9%), выздоровело - 214 998 человек (96,1%), летальных исходов - 4 482 (1,9%). Общее число граждан, сдавших тест на COVID-19 достигло 1 118 753.