Пятница, 11 Июня 2021 11:06

АрмИнфо. ЕАБР запустил прикладное исследование, которое ляжет в основу проекта Концепции Евразийской товаропроводящей системы. Об этом заявил председатель Правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов на пленарном заседании 33-го Совета иностранных инвесторов (СИИ) при Президенте Республики Казахстан.

В ходе своего выступления глава ЕАБР глава Банка заявил о необходимости построения эффективной системы торговли продовольственными товарами без барьеров и ограничений, что является одним из важнейших приоритетов интеграционного взаимодействия государств-членов ЕАЭС.

Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым на заседании Высшего Евразийского экономического совета была озвучена инициатива <О необходимости проработки возможности создания общей товарораспределительной сети с заинтересованными странами ЕАЭС>. В этой связи, в апреле текущего года Банк начал реализацию проекта по формированию Концепции Евразийской товаропроводящей системы. Работа проводится как в странах ЕАЭС, так и Республике Таджикистан (страна-участник ЕАБР), Республике Узбекистан (потенциальная страна­участник ЕАБР).

Исследование Евразийского банка развития включает в себя проведение комплексного межстранового анализа следующих компонентов: анализ товарооборота, торговых балансов продовольственных товаров, действующей инфраструктуры, определение транспортно- логистических коридоров и требований по функционированию оптово-распределительных центров, выработка предложений по созданию единой цифровой платформы и по гармонизации законодательства в странах ЕАЭС для создания Единой товаропроводящей системы. Будет проведена оценка интеграционного экономического эффекта от реализации данного проекта.

<Развитие Евразийской товаропроводящей системы позволит Казахстану

комплексно решить ряд стратегических вопросов, способствующих его

устойчивому развитию. Среди ключевых - повышение

конкурентоспособности производителей сельскохозяйственной и пищевой

продукции. Снижение издержек и потерь при производстве, обработке, хранении и транспортировке товаров будет достигнуто благодаря оптимизации цепочек доставок и модернизации инфраструктуры. Важным стимулом развития выступит создание новых и оптимизация существующих каналов экспорта, в том числе по направлению стран ЕАЭС. В свою очередь увеличение производительности и выход на новые рынки позволят лучшей стабилизации цен на продовольственную продукцию и увеличение доходов производителей. Исследование мы планируем завершить до конца текущего года>, - сказал Николай Подгузов.

В продолжение темы, Николай Подгузов поделился данными о негативном влиянии пандемии на отрасли мировой экономики. В частности, он отметил, что производство обрабатывающей промышленности сократилось на 4.1% г/г. Среди наиболее пострадавших отраслей - автомобилестроение, производство оборудования, металлургия, производство одежды и др. Во многих отраслях сферы услуг был зафиксирован спад. Сельское хозяйство оказалось единственным сектором, который продемонстрировал положительный рост: так, в ЕАЭС сельскохозяйственное производство выросло на 2,3% г/г в 2020 г.

<Мировая торговля продукцией агропродовольственного сектора оставалась в целом стабильной. Можно сказать, что она оказалась в значительной степени невосприимчива к последствиям пандемии, а развивающимся странам даже удалось увеличить доходы от экспорта соответствующей продукции. Объём экспорта в 1 полугодии 2020 года увеличился на 4,6% по отношению к аналогичному прошлому периоду. У мировой торговли продовольственными товарами большое будущее>, - подчеркнул глава ЕАБР.

<Пищевые продукты также выступили лидером взаимной торговли Евразийского экономического союза по итогам 2020 г. Объем торговли данной группой товаров в Союзе достиг 7,5 млрд долл., а их доля в структуре взаимной торговли увеличилась за год с 11,8% до 13,7%. Такая динамика взаимной торговли пищевой продукцией была обусловлена в том числе необходимостью обеспечения продовольственной безопасности в ЕАЭС в кризисный период. Рост доли пищевой продукции и сельского хозяйства может быть новым трендом внутрисоюзной торговли. Это будет способствовать снижению импорта из стран вне ЕАЭС>, - отметил он.