Четверг, 10 Июня 2021 21:23

АрмИнфо. И.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер 9 июня провел встречу в МИД Армении, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

В ходе встречи высокопоставленные должностные лица внешнеполитических ведомств Армении и США обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес. Особо внимание было уделено урегулированию нагорно-карабахского конфликта, немедленному возвращению армянских военнопленных и гражданских лиц, находящихся в статусе заложников, а также ситуации, создавшейся в результате проникновения азербайджанских ВС на суверенную территорию Армении.

Обе стороны подтвердили продолжение ключевой роли формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Была придана важность решению возникших гуманитарных вопросов и беспрепятственному доступу международной гуманитарной помощи в Арцах.

Американская сторона подчеркнула необходимость ослабления напряженности на армяно-азербайджанской границе, подтвердив позицию, закрепленную в заявлении Госдепартамента США от 27 мая, о том, что вооруженные силы Азербайджана должны отойти на позиции, занимаемые по положению на 11 мая.

Состоялся также обмен мнениями по повестке защиты прав человека и предотвращения преступлений против человечества. Была подчеркнута важность признания Геноцида армян как эффективного способа предотвращения подобных преступлений в будущем.

Обсуждалась также дальнейшая работа, проводимая в рамках стратегического диалога между Арменией и США.