Четверг, 10 Июня 2021 21:19

АрмИнфо.Центральная избирательная комиссия Армении на внеочередном заседании 10 июня признала регистрацию кандидата в депутаты от Демократической партия Армении Тиграна Арзаканцяна недействительной.

По словам председателя ЦИК Тиграна Мукучяна, согласно документу паспортно-визового управления полиции, Тигран Арзаканцян не являлся постоянным жителем Армении последние 4 года, следовательно, он не имеет права быть избранным. Как сообщил Мукучян, Арзаканцян отсутствовал из Армении 1005 дней из 1461 дня до дня подачи заявления.

В ходе заседания Центризбирком также утвердил отказ партии "Армянские орлы - Единая Армения" (лидер - Хачик Асрян) от участия во внеочередных парламентских выборах.

Таким образом, в парламентских выборах 20 июня примут участие 25 политических сил - 4 блока и 21 партия.

Согласно открытым источникам, Демократическая партия Армении была создана еще в 1991 году. Председателем-учредителем ДПА являлся профессиональный журналист, бывший корреспондент газеты "Правда" по Армении, а затем первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Армении (в период ее развала - Ред.) Арам Саркисян. Саркисян в 1998 по 1999 годы работал советником президента Армении (Роберта Кочаряна - Ред.) по национальной безопасности. Часто выступает в качестве аналитика по международным и внутриполитическим вопросам. В 2003 - 2007 годах был депутатом армянского парламента. Тигран Арзаканцян - основатель компании по производству коньяка Great Valley и бренда "Царь Тигран". Он был депутатом парламента Армении того же созыва, с 2003 по 2007 год.